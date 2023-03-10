Мнение: Кто взорвал «Северные потоки»?

Дмитрий Медведев продолжает шлифовать свое блогерскоее мастерство. Если бы в СССР кому-то из руководителей страны пришло в голову использовать публично речевые обороты, которые использует зампред Совбеза России, страна, думаю, решила бы, что этот член Политбюро свихнулся. И начала сочувствовать, переживать, мол, бедолага перетрудился в заботах о простом народе.

Читая про «рвотный рефлекс», « многочисленные испражнения западных СМИ», «унылое говно», «шнягу» и пр…, ловлю себя на мысли, что начинаю сочувствовать Медведеву. Не бережет он себя, отдохнуть ему надо.

А как еще можно относиться к медведевским словам,которые не вырубить топором? Про то, что публикации американских СМИ о том, что «Северные потоки» взорвала проукраинская группировка из граждан России и Украины, являются «тупой американской пропагандой» и «откровенной низкорейтинговой шнягой категории В».

И еще из медведевского: «Оказывается, все дело в какой-то неведомой «проукраинской группировке». Которая (особо подчеркивается) никак, ну совершенно, абсолютно, ни единым проводочком и выключателем не связана ни с бандеровским Киевом, ни с зомбированной гинекологами Европой, ни с погрузившейся в старческий маразм Америкой, ни с прочим заболевшим русофобской истерией западным миром. Просто герои-одиночки, вступившие в схватку с клятыми москалями!Новое спасение мира какими-то бесславными ублюдками. ».

отсюда

Возмущение Медведева понятно. Одно дело, когда трубы взорвали бойцы элитных спецоподразделений США. И совсем другое – когда это сделали чуть ли не туристы, какие-то «бесславные ублюдки»… Неровен час у них появятся последователи.

Так и живем…

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

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