 

МВД сообщило об удерживающем ребенка вооруженном мужчине в Нижневартовске

09.03.2023, 8:15, Новости дня
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Вооруженный мужчина удерживает ребенка в доме Нижневартовска в Югре, он произвел выстрел с балкона, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

По информации ведомства, сигнал поступил от супруги вооруженного мужчины. Она сообщила, что ее муж неадекватен, угрожает самоубийством. Более того, мужчина заперся в квартире с ребенком, никому не открывает дверь. Сотрудники МЧС предприняли попытку вскрыть дверь, вооруженный мужчина на это выстрелил в воздух с балкона, передает РИА «Новости».

В данный момент пострадавших нет. На месте работают сотрудники полиции и оперативные службы.

Ранее в Чите мужчина, вооруженный обрезом, удерживал ребенка в квартире.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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