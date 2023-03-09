 

Вице-президент ExxonMobil: К зиме у ЕС будут полные газохранилища, но холода несут угрозу

09.03.2023, 8:15, Новости дня
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Сильные холода могут поставить под угрозу энергобезопасность Европы следующей зимой, несмотря на полные заказы газа в хранилищах, сообщил старший вице-президент Exxon Mobil Питер Кларк.

Как сообщил Кларк на международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне, комментируя угрозу нехватки газа в Европе, европейцы подойдут к следующей зиме с полными хранилищами, но очень холодная зима будет иметь черьезное влияние, передает РИА «Новости».

Напомним, как следует из зимнего экономического прогноза Еврокомиссии, несмотря на снижение цен на газ, энергетические проблемы Евросоюза не преодолены, страны могут столкнуться с новым скачком цен и проблемами заполнения газохранилищ к следующей зиме.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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