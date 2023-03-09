Мировые цены на нефть стабилизировались на ожиданиях по спросу

Мировые цены на нефть в четверг стабильны: рынки продолжают оценивать перспективы спроса на фоне рисков рецессии и заявлений ФРС США, обращая внимание и статистику по запасам в стране.

Цена майских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.13 растет на символические 0,02%, достигая 82,68 доллара за баррель, а апрельских фьючерсов на WTI – на 0,01%, до 76,67 доллара, передает РИА «Новости».

Котировки оказались стабильны на разнонаправленных факторах. В частности, на прошлой неделе глава ФРС США Джером Пауэлл подтвердил намерение продолжать повышать учетную ставку для борьбы с инфляцией. А это негативно для перспектив спроса.

«Прогноз по Китаю пока хороший, но может потребоваться больше времени для увеличения спроса», – сказал Bloomberg аналитик RHB Investment Bank Bhd Шон Лим (Sean Lim).

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