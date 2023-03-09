 

У диких птиц обнаружено новое заболевание — пластикоз

09.03.2023, 8:04, Разное
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Учёные обнаружили новое заболевание у диких морских птиц. Его вызывает исключительно загрязнение пластиком. WION отмечает, что исследование пока ограничилось одним видом пернатых в одной географической зоне. Однако специалисты не сомневаются, что, учитывая уровень загрязнения пластиком, пластикоз может поражать птиц по всему миру.

Посмотрите вокруг. Вы обязательно увидите что-то из пластика. Это может быть пульт, мобильный телефон или даже ручка. Пластик есть везде. Он настолько прочно вошёл в нашу жизнь, что стал влиять на здоровье животных и людей. 

Учёные обнаружили новое заболевание у диких птиц. Его вызывает исключительно загрязнение пластиком. Оно получило название пластикоз. Это заболевание вызывается маленькими пластмассовыми частицами и приводит к воспалению пищеварительного тракта. 

В исследовании, опубликованном в журнале Journal of Hazardous Materials, говорится, что загрязнение пластиком становится настолько распространённым, что негативный эффект обнаружен у птиц разного возраста. Предположительно, морские птицы поглощают пластик вместе с рыбой, а затем по ошибке кормят им своих птенцов. 

Учёные говорят, что это первый зафиксированный случай фиброза у диких животных, вызванного именно пластиком. Со временем постоянное воспаление приводит к рубцеванию и деформации тканей. Птицам сложнее переваривать пищу и полноценно развиваться, что влияет на способность к выживанию. 

Учёные заметили, что у птиц, поглотивших больше пластика, было больше рубцов на первой части желудка. Это заболевание может привести к постепенному разрушению их трубчатых желёз, потеря которых делает птиц более уязвимыми перед инфекциями и паразитами и влияет на способность переваривать пищу и усваивать витамины. 

Пока учёным удалось исследовать только один вид птиц в одном уголке мира. Но они полагают, что другие виды по всему миру также страдают от загрязнения пластиком. Поэтому требуется больше исследований, чтобы выяснить, насколько распространён пластикоз. 

К сожалению, они считают, что воздействие пластика на все живые организмы неизбежно. Поскольку выбросы пластика растут, и этот вид загрязнения становится всё более распространённым каждый день. 

Дата выхода в эфир 07 марта 2023 года.


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