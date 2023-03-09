Глава украинского МИД Кулеба: Официальные представители Украины не ведутся в Женеве переговоры с РФ о мире

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что официальные представители Украины не ведутся в Женеве переговоры с РФ о мире.

Кулеба, которого цитирует «Нова», сообщил в интервью нескольким итальянским СМИ, что если какие-то украинцы говорят с русскими в Женеве, то они не являются официальными представителями украинского государства, передает ТАСС.

Глава МИД Украины заявил, что Киев готов к дипломатии в любой момент, но при условии отвода российских войск. Он выступил с утверждением, что пока якобы ничего не указывает на то, что Россия хочет вести переговоры.

Накануне экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор констатировал, что украинская армия уничтожена. Он предупредил, что США придется пойти на мирное соглашение с Россией по Украине, в противном случае российская армия дойдет до Польши.

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