Рубль укрепился к доллару на 17,25 копейки, к евро подорожал на 13,5 копейки, а к юаню подешевел на 3,4 копейки

Рубль на открытии торгов Мосбиржи в четверг по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов укрепился к доллару на 17,25 копейки, к евро укрепился на 13,5 копейки, а к юаню подешевел на 3,4 копейки.

Российская национальная валюта на открытии торгов Московской биржи в четверг по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов укрепилась к американскому доллару на 17,25 копейки, до 75,85 рубля, к евро укрепилась на 13,5 копейки, до 80,46 рубля, а к юаню подешевела на 3,4 копейки, до 10,909 рубля, передает ТАСС.

Напомним, 7 марта рубль на открытии торгов подешевел к доллару и юаню.

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