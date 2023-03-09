ООН будет и дальше добиваться «справедливого мира для народа Украины»

Суверенитет, независимость, единство и территориальная целостность Украины должны быть защищены в ее международно признанных границах.

Об этом вновь заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который прибыл в страну уже с третьим визитом с начала полномасштабного российского вторжения в феврале прошлого года. На пресс-конференции в Киеве глава ООН сказал о необходимости продлить срок действия Черноморской инициативы, обеспечить безопасность вокруг Запорожской атомной станции, расширить обмен пленными и добиваться мира.

– Позиция ООН, которую я последовательно высказывал, предельно ясна: вторжение России в Украину является нарушением Устава ООН и международного права, – заявил Генеральный секретарь ООН на пресс-конференции в Киеве, где он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

ООН продолжит усилия по смягчению последствий войны в Украине

Антониу Гутерриш подчеркнул, что ООН будет добиваться справедливого мира на основе Устава ООН, международного права и недавней резолюции Генеральной Ассамблеи, посвященной годовщине начала войны. При этом он добавил, что пока этого «справедливого мира» нет, ООН продолжит прилагать все необходимые усилия для смягчения последствий конфликта, который привел к огромным страданиям украинского народа и серьезным глобальным потрясениям.

– ООН с вами, мы продолжаем доставлять необходимую гуманитарную помощь миллионам людей здесь, в Украине, – заявил Антониу Гутерриш. Он выразил солидарность со всеми жертвами войны, со всеми, кто потерял родных и близких. Глава ООН добавил, что солидарен со всеми чьи надежды рухнули и кто был вынужден бежать в поисках безопасности. Все эти люди, по его словам, заслуживают того, чтобы виновные в их страданиях понесли должное наказание.

Генеральный секретарь ООН напомнил, что Организация Объединенных Наций делает все возможное для оказания помощи украинцам. Так, ООН содействовала эвакуации мирных жителей, оказавшихся в ловушке на сталелитейном заводе «Азовсталь». Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) добивается обеспечения безопасности атомных электростанций в Украине, в том числе в Запорожье.

Черноморская инициатива по зерну

При посредничестве ООН появилась Черноморская зерновая инициатива, благодаря которой из украинских портов было вывезено на экспорт 23 млн тонн зерна. Благодаря этой инициативе удалось добиться снижения глобальных цен на продукты питания почти на 20 процентов и оказать огромную помощь наиболее обездоленным людям в развивающихся странах.

– Экспорт украинских, а также российских продуктов питания и удобрений имеет важное значение для глобальной продовольственной безопасности и сдерживания роста цен на продукты питания, – заявил Генеральный секретарь. Он подчеркнул, что крайне важно продлить срок действия Черноморской сделки, который истекает уже 18 марта этого года, и работать над созданием наилучших условий использования инфраструктуры Черного моря для экспорта зерна и удобрений.

Приоритетные задачи

Глава ООН подчеркнул, что жизненно важно также обеспечить безопасность вокруг Запорожской АЭС. Он сказал, что необходимо добиться полной демилитаризации этой местности и обеспечить возвращение АЭС к нормальной работе.

– Организация Объединенных Наций готова предложить свои добрые услуги, – заявил Антониу Гутерриш. Он заверил, что ООН будет поддерживать усилия по решению гуманитарных проблем повсюду, где имеется такая возможность, на каждом направлении, в том числе будет способствовать «существенному расширению обмена военнопленными вплоть до полного завершения этого процесса».

Законы войны должны соблюдаться

– Недавнее шокирующее видео, на котором запечатлено убийство украинского солдата, совершенное, по-видимому, без надлежащего судебного разбирательства, – это еще одно трагическое напоминание о необходимости строгого соблюдения законов войны, – заявил Генеральный секретарь ООН.

Он заверил президента Владимира Зеленского и народ страны в том, что ООН продолжит «поиск решений и справедливого мира для народа Украины и всего мира».