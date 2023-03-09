Guardian: Британию захотели лишить контрактов по закупке боеприпасов для Украины

Лондон намереваются лишить возможности принять участие в инициативе ЕС по закупке вооружений для киевского режима, информирует газета Guardian.

Британскую оборонную промышленность намереваются лишить возможности получать прибыль от возросших расходов Евросоюза на закупки оружия Киеву, пишет Guardian, передает РИА «Новости».

ЕС готовит большой заказ на производство боеприпасов, но в нем смогут участвовать лишь производители из Евросоюза и Норвегии.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что нужно экстренно закупить для Украины боеприпасов на 1 млрд евро, также нужно потратить еще столько же на те же цели, но в среднесрочной перспективе.

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