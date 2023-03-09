 

На пропускном пункте Верхний Ларс со стороны Грузии образовалась пробка из направляющихся в сторону России автомобилей

09.03.2023, 5:30, Новости дня
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На пропускном пункте Верхний Ларс на границе Грузии образовалась пробка из движущихся в сторону РФ автомобилей, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты» и сообщения пользователей Telegram-канала «Верхний ларс».

Исходя из данных сервиса «Яндекс.Карты», длина затора перед границей РФ со стороны Грузии превышает километр. Один из пользователей чата сообщил, что со стороны Грузии к границе с Россией образовалась большая очередь. Другой участник сообщил, что пробка со стороны Грузии до грузинского поста достигает двух километров, передает РИА «Новости».

Ранее у парламента Грузии в Тбилиси начались столкновения между силами спецназа и протестующими против принятия якобы «пророссийского» закона об иноагентах.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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