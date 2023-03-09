 

Помощник президента США Салливан и глава КНШ ВС США Милли обсудили ситуацию в Украине с главкомом ВСУ Залужным

09.03.2023, 5:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли обсудили с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком и главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным оказание военной поддержки Киеву.

Согласно заявлению официального представителя КНШ ВС США полковника Дэвида Батлера, Салливан и Милли в телефонной беседе обсудили с Ермаком и Залужным ситуацию в Украине в свете продолжающейся российской военной спецоперации и международную помощь ВС Украины, передает ТАСС.

В заявлении отмечается, что Салливан и Милли подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Соединенных Штатов.

В свою очередь глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс сообщил, что США не меняли позиции касательно возможности передачи Украине истребителей-бомбардировщиков F-16, Вашингтон не принимал решений о поставках такой военной техники Киеву. При этом Прайс отметил, что в американо-украинском диалоге обсуждаются в том числе возможные будущие потребности Киева в западном оружии и военной технике.

Накануне офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил о переходе конфликта в Украине в финальную стадию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.01.23 / СМИ: Путин может огласить послание Федеральному собранию в 20-х числах февраля

12.09.21 / Данилов рассказал о возможности введения санкций против Портнова

27.01.22 / Бренд Maserati уже тестирует новый кроссовер Grecale

25.12.21 / Политика: Страны бывшего СССР ошибаются в своем восприятии России

13.02.22 / Из-за угрозы взрыва дома перекрыли движение в сторону Шереметьево в Лобне

11.08.22 / В ЛНР обвинили Киев в стратегии организации техногенных катастроф

07.08.20 / Число жертв жесткой посадки самолета в Индии возросло до 15 человек

28.04.21 / ГБР проводило обыски в “Кузне на Рыбальском” и корпорации “Богдан Моторс”

05.10.20 / Рядом с Токио произошло землетрясение

09.11.21 / “Типичная российская спецоперация”. Климкин прогнозирует, что в Беларуси мигрантов отправят к границе Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика