Помощник президента США Салливан и глава КНШ ВС США Милли обсудили ситуацию в Украине с главкомом ВСУ Залужным

Помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли обсудили с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком и главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным оказание военной поддержки Киеву.

Согласно заявлению официального представителя КНШ ВС США полковника Дэвида Батлера, Салливан и Милли в телефонной беседе обсудили с Ермаком и Залужным ситуацию в Украине в свете продолжающейся российской военной спецоперации и международную помощь ВС Украины, передает ТАСС.

В заявлении отмечается, что Салливан и Милли подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Соединенных Штатов.

В свою очередь глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс сообщил, что США не меняли позиции касательно возможности передачи Украине истребителей-бомбардировщиков F-16, Вашингтон не принимал решений о поставках такой военной техники Киеву. При этом Прайс отметил, что в американо-украинском диалоге обсуждаются в том числе возможные будущие потребности Киева в западном оружии и военной технике.

Накануне офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил о переходе конфликта в Украине в финальную стадию.

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