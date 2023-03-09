 

CNN – в Грузии опасаются, что спровоцировавший протесты законопроект об иноагентах помешает более тесным связям с ЕС

09.03.2023, 5:15, Разное
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Протесты в Тбилиси спровоцировал принятый в первом чтении законопроект об иностранных агентах, пишет CNN. Как утверждается в статье, в Грузии опасаются, что этот документ в случае его принятия может помешать надеждам страны на более тесные связи с ЕС.


AP

Протесты в Тбилиси вспыхнули после того, как парламент Грузии принял в первом чтении противоречивый законопроект, который обяжет некоторые организации, получающие иностранное финансирование, зарегистрироваться в качестве «иностранных агентов», пишет CNN.

Правозащитные группы раскритиковали этот законопроект, заявив, что он ограничивает основные свободы в стране.

Данный документ, как указывается в статье, должен пройти дополнительные чтения в парламенте, чтобы стать законом. Пока он, похоже, пользуется широкой поддержкой среди грузинских законодателей, несмотря на критику внутри страны и за рубежом.

Ещё во вторник вечером у здания парламента собрались тысячи протестующих с флагами не только Грузии, но и Евросоюза.

Некоторые бросали камни и бутылки с зажигательной смесью, на что силовики ответили слезоточивым газом и водомётами. На видео, размещённом в социальных сетях, также видно, как протестующие штурмуют баррикаду у входа в здание парламента и сносят её.

Министерство внутренних дел Грузии попросило протестующих разойтись, предупредив, что для восстановления спокойствия будут приняты «правовые меры».

Между тем президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих в видеообращении, заявив, что «путь европейской интеграции должен быть защищён».

В среду один из местных телеканалов сообщил о том, что в общей сложности были задержаны 66 человек, которым были предъявлены обвинения в различных правонарушениях.

Как отмечает CNN, в Грузии существуют опасения, что закон об иностранных агентах может помешать надеждам страны на более тесные связи с Европейским союзом.


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