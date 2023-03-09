Сдачи не НАТО

В Самарской области в торговом центре продавали военное снаряжение, предназначенное для Минобороны.

Полиция в Тольятти возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) по факту продажи в магазине «Тактика», расположенном в ТЦ «Вега», спецодежды и военного снаряжения, не подлежащего свободной реализации.

На продажу были выставлены 8 пулезащитных жилетов класса Бр4, 25 костюмов всесезонного комплекта полевого обмундирования,

четыре плаща и четыре общевойсковых защитных костюма, 12 баллистических защитных шлемов, 38 пар берцев, 15 костюмов всесезонного комплекта базового обмундирования, 13 комплектов одежды, 25 флисовых, один ветровлагозащитный и три полевых костюма.

А кроме того — семь магазинов для ручного пулемета Калашникова.

По словам сотрудников правоохранительных органов, пулезащитные жилеты были изготовлены АО «Научно-производственное объединение специальных материалов» и поставлены ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химических материалов» «для последующей передачи для нужд Минобороны».

Каким образом они оказались в обычном магазине — пока не известно. По мнению силовиков, «неустановленное лицо» мошенническим путем похитило и передало товары третьим лицам за вознаграждение для последующей реализации в розничной торговле. Сейчас расследование продолжается. Следствие оценивает ущерб, нанесенный российской армии, в млн рублей.

В то же время стоит сказать, что в Самарской области с начала частичной мобилизации действует ряд волонтерских проектов, которые на постоянной основе ведут сбор средств на покупку военной экипировки.

Среди необходимых вещей часто можно увидеть плащи, белье и другую одежду. В частности, местный житель Виталий Сылка в начале года наладил собственное производство влагозащитных плащей и плащей-пончо.

В разговоре с самарскими СМИ он подчеркивал, что они «не входят в стандартный набор амуниции солдат, но остаются крайне востребованной вещью для грядущих погодных условий». Также в январе областной общественно-патриотический комитет организовал сбор теплой одежды, белья и спальных мешков.

При этом на официальном портале «Объясняем.рф» четко прописано: «Министерство обороны полностью обеспечивает мобилизованных всем необходимым для прохождения службы».

В дополнение к военной экипировке и магазинам для пулемета тольяттинские коммерсанты предлагали купить 24 армейских котелка, 15 фляжек, 121 банку тушенки и 81 коробку индивидуального рациона питания «Армия России» с надписью «не для продажи».

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Но и с едой военнослужащим также помогают местные студенты-волонтеры. В конце февраля стало известно, что учащиеся Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна совместно с АНО «Самарский центр развития добровольчества» занялись закваской капусты для военнослужащих. И уже заготовили 250 килограммов.

Дмитрий Азаров. Фото: Владимир Гердо / ТАСС

«Это блюдо традиционной русской кухни, которое обязательно напомнит нашим защитникам о Родине, о семье и близких, которые их очень ждут», — отчитались в министерстве образования Самарской области.

До того, как их поймали, тольяттинские коммерсанты успели продать защитного снаряжения на 250 тысяч рублей. При этом губернатор региона Дмитрий Азаров уверен: каждый боец перед отправкой на передовую должен быть обеспечен новым обмундированием и экипировкой. Ну хотя бы нелегально купить их за свой счет, наверное?

Степан Петренко

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