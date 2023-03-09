Мнение: Жадное ожидание гробов

Радикалы как справа, так и слева (то есть вроде бы самые крайние, максимально удаленные друг от друга части политического спектра) часто парадоксальным образом сходятся и даже порой действуют сообща. В Европе давно говорят о «право-левых альянсах», например, на почве борьбы с миграцией: левым мигранты не нравятся, потому что они отбирают рабочие места у «трудящих», а правые руководствуются ксенофобией – итог один.

В России нечто подобное тоже наблюдается – правда, с присущей нам в последний год собственной кровавой спецификой. Буквально: российские радикалы с обоих концов спектра – либеральная релоцированная общественность и военкоровский патриосброд, как выяснилось, с недавних пор ожидают и даже жаждут одного – БОЛЬШЕ КРОВИ.

Ну, российские «либералы», особенно из числа уехавших, давно этим грешили – практически не скрывая, что ждут как можно более грандиозных разгромов росармии, с большими потерями: объясняли столь напряженное ожидание «объективной необходимостью» – дескать, только в результате такого кошмара можно будет ожидать, что российский народ «пробудится от сна», встрепенется, осознает, в какой яме оказалась Россия, да и поднимется против кровавого путинского режима. За это «либералов» всегда нещадно поносили – как в официозных программах Соловьева, так и в пабликах тех же «военкоров»: дескать, негодяи желают поражения собственному государству, не поддерживают «своих» и т.д.

Однако в последнее время внезапно обозначилось явное сближение позиций z-патриотов и релокантов по вопросу смертей! Зет-общественники вдруг тоже осознали, что «надо больше гробов!» Вот что написал представитель сословия военкоров Жучковский в телеграме (и его манифест тут же разошелся в массе перепостов):

«Что изменит Россию? Что заставит всё наше общество, наконец, очнуться и включиться в войну?

Гробы.

… фронтовики часто сетуют на то, что русское общество ещё во многом беспечно и неосознанно, ещё не включилось в режим “всё для фронта, всё для победы”.

Включится. Другого выхода нет – всё это будет долго, тяжело и больно. Жизнь заставит.

Гробы изменят Россию».

https://t.me/juchkovsky/3461

Вот так, стало быть. «Либералы» мечтают, что увеличение количества гробов с украинских фронтов приблизит сладкий миг победы демократии и мира, а «патриоты» мечтают, что увеличение количества гробов приведет народ к одобрению военного положения и режиму «все для фронта, всё для победы». Цели разные, но метод один: НЕКРОФИЛИЯ. Любовь к смерти.

А о том, что надо просто Перестать Убивать – об этом не мечтает никто, никакая внятная политическая сила, за исключением разве что почти мумифицированного Явлинского. НБС! НБС в России царит безраздельно. Еще и в модификации «Надо Быть Самоубийцей».

Хотя, впрочем, ничего удивительного нет. Если ты уверовал, что “Надо быть скотом”, то и иди туда, куда должен идти скот: на бойню.