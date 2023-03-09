Глава национальной разведки США Хэйнс заявила о двух теориях происхождения COVID-19

Американские спецслужбы рассматривают две версии появления COVID-19: одна из них – лабораторная утечка, другая – естественное происхождение, сообщила директор нацразведки США Эврил Хэйнс.

Американские спецслужбы не имеют консенсуса по происхождению вируса, и все еще устанавливают ее истоки, сообщила Хэйнс, передает РИА «Новости».

При этом в разведывательном сообществе сформировалось понимание того, что пандемия – это не результат применения биологического оружия или генной инженерии. Пока же внутри идут споры о том, мог ли вирус появиться из-за лабораторной утечки.

Хэйнс добавила, что установлению правды мешает нехватка сотрудничества с КНР.

Ранее руководитель ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что нужно прекратить политизировать исследования происхождения COVID-19.

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