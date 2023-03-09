Разведка США не увидела стремления России к прямому военному конфликту с Западом

Российская сторона не желает прямого конфликта с Западом, но риск разрастания украинского кризиса велик, говорится в оценке угроз, обнародованной американскими спецслужбами.

Москва не стремится к прямому военному конфликту с США и Североатлантическим альянсом, но есть возможность такого исхода событий, говорится в аналитическом документе, передает РИА «Новости».

Руководство России, считает разведывательное сообщество США, не прибегало к действиям, которые могли бы расширить конфликт в Украине за пределы границ этой страны.

При этом риски эскалации, по оценке американской разведки, остаются значительными.

Ранее глава МИД КНР Цинь Ган заявил о критическом моменте кризиса на Украине, который подталкивает к затягиванию «невидимая рука».

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