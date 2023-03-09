Минюст США: Власти Соединенных Штатов выдали ордер на арест якобы принадлежащего Роснефти самолета Boeing 737-7JU

Министерство юстиции США сообщило, что власти Соединенных Штатов выдали ордер на арест якобы принадлежащего Роснефти самолета Boeing 737-7JU приблизительной стоимостью 25 млн долларов, предположительно находящегося на территории России.

В заявлении американского ведомства говорится, что США выдали ордер на арест якобы принадлежащего Роснефти самолета Boeing 737-7JU. Решение объясняется Минюстом США нарушениями экспортного американского законодательства и введенных против РФ санкций, передает ТАСС.

Минюст США полагает, что самолет может находиться в России, направляться в нее или из нее. Ориентировочная стоимость борта, по версии американской стороны, составляет около 25 млн долларов.

Напомним, в марте 2022 года Минторг США предупредил о мерах в отношении ряда самолетов, летавших в Россию в нарушение американского экспортного контроля.

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