 

Минюст США: Власти Соединенных Штатов выдали ордер на арест якобы принадлежащего Роснефти самолета Boeing 737-7JU

09.03.2023, 2:41, Новости дня
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Министерство юстиции США сообщило, что власти Соединенных Штатов выдали ордер на арест якобы принадлежащего Роснефти самолета Boeing 737-7JU приблизительной стоимостью 25 млн долларов, предположительно находящегося на территории России.

В заявлении американского ведомства говорится, что США выдали ордер на арест якобы принадлежащего Роснефти самолета Boeing 737-7JU. Решение объясняется Минюстом США нарушениями экспортного американского законодательства и введенных против РФ санкций, передает ТАСС.

Минюст США полагает, что самолет может находиться в России, направляться в нее или из нее. Ориентировочная стоимость борта, по версии американской стороны, составляет около 25 млн долларов.

Напомним, в марте 2022 года Минторг США предупредил о мерах в отношении ряда самолетов, летавших в Россию в нарушение американского экспортного контроля.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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