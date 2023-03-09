 

N-TV – Швейцария не собирается передавать Германии свои «Леопарды-2»

09.03.2023, 2:30, Разное
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Президент Щвейцарии Ален Берсе скептически отозвался о возможности продажи Германии швейцарских «Леопардов-2», пишет N-TV. Выступая в ООН, Берсе ещё раз напомнил о нейтральном статусе Швейцарии и отметил, что сейчас не время делать исключения.


AP

Швейцария подкрепила свой нейтральный статус и вновь выразила нежелание менять свой курс в отношении украинского кризиса, пишет N-TV. Выступая на полях ООН, президент страны Ален Берсе заявил, что ввиду своего нейтралитета Швейцария не может поставлять оружие Украине.

В этой связи Берсе скептически отозвался о запросе Германии, пишет издание. N-TV напоминает, что в минувшем феврале Берлин сделал запрос на обратную покупку состоящих на вооружении швейцарской армии танков «Леопард». Сейчас этот вопрос обсуждается в швейцарском парламенте, однако Берсе заявил, что сейчас не время делать какие-либо исключения из правил.

В Германии заявили, что не собираются отправлять швейцарские «Леопарды» на Украину, пишет N-TV. По словам представителей немецкой стороны, эти танки нужны для восполнения пробелов, возникших из-за поставок вооружений на Украину.

Как информирует N-TV, швейцарская армия имеет на вооружении 134 «Леопарда-2», находящиеся в состоянии боевой готовности, а также ещё 96 «Леопардов-2» на складах. Издание напоминает, что дебаты о нейтралитете разгорелись в Швейцарии с самого начала украинского кризиса. Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям, однако до сей поры отказывается передавать Украине какие-либо вооружения. 


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