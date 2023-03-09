Мнение: О печальном происшествии с автором Альманаха… Это — уже всё?
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Многие говорили и даже предупреждали, что в наше бурлящее время такое может случиться буквально с каждым. Но автор не верил. Как оказалось зря.
И так получается, что теперь приходится рассказывать всё подчистую…
Не потому даже, что буквально завтра всё равно «все узнают» — как узнают, так и забудут. Но это хотя бы какой-то шанс изложить свою версию событий. Удивительных, трагических, а в чём-то даже немного трогательных и смешных. Понятно, что поверят не все. Может быть, даже только немногие…
Ну а вдруг?
Значит, дело было так…
Когда ты прямо в лоб спросила, я
Как истинный интеллигент
Сказал: конечно, ты красивая.
А ты — услышала в момент!
И моментально приосанилась,
И даже подвела глаза:
Мол, я сказал, что ты — красавица…
(Но что я мог ещё сказать?)
Ты на диету села старую,
Купила нового шмотья,
И мы пошли гулять бульварами…
Все бабы пялились в тебя.
Их взгляды были говорящими,
Тоска читалась в них легко:
Ну почему – такая страшная
С таким прекрасным мужиком?!
Собственно, «её» версия — вотЪ…
В общем-то, всё так и было. Но важно ведь правильно расставить акценты. Только правды ради.
С праздником, дорогие вы наши! Верьте в себя… и в нас, грешных.
PS. Да, печально. Да «такой серьёзный», а согрешил стихами. Ну и что?
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Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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