Мнение: О печальном происшествии с автором Альманаха… Это — уже всё?

Многие говорили и даже предупреждали, что в наше бурлящее время такое может случиться буквально с каждым. Но автор не верил. Как оказалось зря.

И так получается, что теперь приходится рассказывать всё подчистую…

Не потому даже, что буквально завтра всё равно «все узнают» — как узнают, так и забудут. Но это хотя бы какой-то шанс изложить свою версию событий. Удивительных, трагических, а в чём-то даже немного трогательных и смешных. Понятно, что поверят не все. Может быть, даже только немногие…

Ну а вдруг?

Значит, дело было так…

Когда ты прямо в лоб спросила, я

Как истинный интеллигент

Сказал: конечно, ты красивая.

А ты — услышала в момент!

И моментально приосанилась,

И даже подвела глаза:

Мол, я сказал, что ты — красавица…

(Но что я мог ещё сказать?)

Ты на диету села старую,

Купила нового шмотья,

И мы пошли гулять бульварами…

Все бабы пялились в тебя.

Их взгляды были говорящими,

Тоска читалась в них легко:

Ну почему – такая страшная

С таким прекрасным мужиком?!

Собственно, «её» версия — вотЪ…

В общем-то, всё так и было. Но важно ведь правильно расставить акценты. Только правды ради.

С праздником, дорогие вы наши! Верьте в себя… и в нас, грешных.

PS. Да, печально. Да «такой серьёзный», а согрешил стихами. Ну и что?

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