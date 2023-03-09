Мнение: Секс и деньги. Разница поколений

(Завершая цикл об АлексейВладимыче, к 8 марта. С праздником, дорогие женщины!)

Вспомнил опять теорию своего старого приятеля Алексея Владимыча насчет секса и нашего поколения. Алексей Владимыч не так стар (мне ровесник), но уже не по годам мудр. Он почти лыс, приземист, крепок и пузат, как гриб-боровик, имеет глаза чуть навыкате и чем-то напоминает монаха, но не нашего, а восточного. Собственно, он со студенческих времен так себя и аттестует – я, говорит, «православный буддист».

Недавно этот православный буддист второй раз женился, причем на особе младше себя на 18 лет. И раза в три легче. Понятно, почему им вдруг овладела страсть сочинять новые сексуальные теории про разницу поколений. «Послушайте, она же годится вам в дочери!» – говорил я завистливо, едва узнав о женитьбе. «Во внебрачные (!) дочери, – поправлял меня АВ, явно чрезвычайно довольный этим обстоятельством. – Я ведь еще не был готов к женитьбе и отцовству в 17 лет!» Я помнил АВ в 17 лет – мы как раз тогда вместе поступили в МГУ. Да, едва ли…

Не так давно я заманил молодожена в маленький городок, который подрядился преобразовать в рай земной. Мы вдоволь поиграли в пинг-понг, а вечером АВ, впав в полное благодушие, как раз свою теорию и изложил. Мы сидели на скамейке в парке, в недоделанном пока мною городе, под светом мягких и бесстыжих провинциальных звезд. Теория у него проста, но оригинальна.

– Мы, последнее советское поколение, – пафосно вещал он, пугая редких прохожих. – Разве нам с вами нужны были деньги? Да мы ж не знали, что это такое! У нас ни шиша не было – но это была такая система, поздний совок: деньги были не нужны, потому что на них все равно ничего было не купить. И поэтому что?

– Что? – спрашивал я, не понимая, куда он клонит.

– Поэтому к деньгам мы равнодушны. Мы, по сути, не понимаем, что это такое. А чем мы озабочены? Чем вот вы, к примеру, озабочены, Алексей Валентинович?!

– Ну-у, – неопределенно кручу я пальцем в воздухе. – Политика?

– Какая политика! – гремит АВ. – Не надо пудрить мозги мне, старому охальнику, так как я сам из этих, из ваших! СЕКС! Вот что у вас на уме!

– Но почему?! – недоуменно восклицал я. – Что ж у нас с вами, баб не было?!

– Последнее поколение, Алексей Валентиныч! Последнее! Катаклизм, падение привычного уклада у нас на глазах. Общественное помешательство, эйфория! Сплошная сублимация из всех щелей – газеты, книги, программа эта, понимаешь, как ее… «Взгляд»! Нам ли с вами, психолухам, не различить такую пакость? «Этот поезд в огне», мать его! СЕКС у нас с вами оказался на заднем плане (пожалуйста, без ассоциаций)!

– Ну так уж прям на заднем…

– Именно на нем! Отсюда, кстати, все эти пидоры, расплодившиеся как раз у нас! Все эти ваши Бори Моисеевы…

– Мои?!

– Депривация! – гремел АВ на весь парк, не слушая. – Мы с вами – недотраханные ребята. Ха-ха! Вот кто мы такие, понятно? Не успели, бывает. И результат: у наших с вами сверстников – да и у вас, Алексей Валентиныч, секс – это сверхценность.

– Да бросьте, – говорю я неуверенно.

– Ага, проняло! – радуется старый друг. – Именно так. Сверхценность и одновременно больная тема. Куча условностей, какие-то моральные соображения, сплошное «хочется и колется».

– Ух, – говорю я недоверчиво. – Да это у всех так… Помнится, еще дедушка Фрейд…

– А вот и нет! У нынешних молодых все совсем не так!

Я пытаюсь быть язвительным.

– Вы прям как Хрущев, – говорю. – Побывал на свадьбе у Полонского, и узнал там всю правду о жизни и народе…

АВ отмахивается.

– Я женился, как лозоход. Прощупал все недра нации! Только девушки, критерий – строго не старше 30. Как ученый, перебрал всех! Вот этими, понимаете, руками. Да что руками…

Тут АВ делает фирменную паузу. И вкрадчиво спрашивает:

– Вам интересно знать, что думает настоящий специалист? Знаток, не побоюсь этого слова, современной молодежи?

– Валяйте!

– Что ж, я скажу. Ответ вас удивит. Так вот: нынешним молодым на секс вообще наплевать.

Я поражен.

– Как это?!

– Да вот так. Для них он вообще не проблема. Они не заморачиваются. Надо – надо, не надо – хрен с ним. Я скажу вам больше: они даже не в состоянии понять, как ЭТО вообще может быть проблемой! Вон, видели девки сидят в кафе? Вы, поди, думаете, старый развратник, что они пришли, типа, «сниматься»? Да?

– Что ж, такая гипотеза кажется мне наиболее правдоподобной, – говорю я осторожно. – А зачем же еще ходить в кафе?

– Вот! – торжествующе заявляет приятель. – Вот, узнаю наше поколение! Все, ВСЕ вы так думаете. А на самом деле – нет. Они пришли именно поболтать. Друг с другом! А рядом,видите – три парня? Пиво пьют? Думаете, эти зачем?

– Что, неужели – пить пиво? – говорю я, сам себе не веря.

– Именно! А надо – они пойдут потрахаются. Надо минет – будет минет. БЕЗ ВОПРОСОВ. И завтра забыли.

Алексей Владимыч внезапно мрачнеет. Видно, с темой связаны какие-то давние неприятные воспоминания… Но тут же встряхивает головой.

– Они не понимают, как иначе.

– Да что ж – это прям такое беспроблемное поколение? – спрашиваю я.

– Ну почему же? Они тоже по-своему жутко озабочены.

– Чем же?

– Да деньгами, конечно же! Деньги – вот о чем они думают день и ночь. Это что-то вроде зуда. Причем все они уверены, что у них недостаточно. В постоянном поиске, так сказать. По-своему они очень несчастны.

– Я не понимаю, как можно всерьез переживать из-за денег, – говорю я искренне. – Они ведь так или иначе всегда появляются…

– Да мы все так думаем, – разом успокаиваясь, заявляет АВ. – Я же говорю – конфликт поколений. А они точно так думают про секс. Вообще, пойдемте. Что-то холодает. Задубеем мы в этом вашем парке.

По дороге мы разговаривали о прелестях брачной жизни. Мимоходом, как о чем-то совершенно незначащем, АВ признался, что вот уже полгода сидит без ангажемента – другими словами, вообще ничего не зарабатывает.

– Ого! – сказал я. – Так ваш брак под угрозой. Как реагирует на отсутствие денег ваша вторая половина? Она в крайнем раздражении?

– Она впервые имеет дело с человеком, которого проблема денег не волнует, – улыбается АВ. В его восточном взгляде сквозит абсолютная уверенность в будущем. – Она раньше вообще не знала, что такие бывают. Среди ее ровесников таких нет.

– Дай-то бог, – говорю я с сомнением.

АВ завтра возвращался к молодой жене. В кармане у него не было ни рубля.

В общем, странная теория. Но эта маркировка «для детей» скорее подтверждает правоту АВ. Особенно если учесть, что протолкнуло этот маразм именно наше поколение, имеющее нынче подавляющее влияние на жизнь страны.

Если вдуматься, подобная маркировка – не что иное, как обозначение «доли секса» ВО ВСЕМ, что показывают и печатают в стране. Типа +21 – это 100% секса (половые акты и члены), +12 – 50%, и т.д. Кто мог такое придумать, как не чрезвычайно озабоченный сексуальный маньяк? Как могло подобное решение пройти все инстанции?

«Мама, мы все тяжело больны, мама, я знаю, мы все сошли с ума». Когда Цой пел эту песню в пору нашей молодости, она казалась мне скорее забавной. В наши дни я как-то все больше и больше ощущаю ее пугающую актуальность.

Другой приятель, тоже примерно наш ровесник, по имени Серега, очаровал девушку на 20 лет моложе себя и дико захотел на ней жениться. Беда в том, что он был пиарщиком, а пиар в ту пору (лет 5 назад) переживал эпоху кризиса. Девушка была им также очарована, но потребовала, чтобы у них была «пышная свадьба».

Серега взял в банке кредит 200 тысяч, организовал пышную свадьбу и выезд в свадебное путешествие. 2 месяца они были счастливы, а потом деньги кончились, и девушка ушла обратно к маме. А Серега остался с кредитом. Работы у него не было, и он постепенно ушел в подполье. Хотя и в подполье кредиторы его периодически находили, о чем мы узнавали по косвенным признакам: у Сереги оказывались сломаны то рука, то нога, то вдруг он лежал в больнице с ЧМТ и выбитыми зубами.

Я хотел рассказать печальную историю Сереги АВ – чтобы опровергнуть его теоретические бредни.

Но вдруг вспомнил продолжение – и осекся.

А было так, что Сереге подвернулся сказочный, очень «жирный» заказ – поработать в одной из солнечных азиатских республик. Всего пара месяцев – и он мог расплатиться со всеми долгами и даже с набежавшими процентами.

Он отлично работал месяц с небольшим – а потом вдруг среди ночи отправился по ночному Бишкеку, на поиски проститутки. Его сильно ударили по голове, украли деньги и, главное, паспорт. Работа на этом была кончена, хорошо, хоть жив остался.

Опять, словом, жажда бестолкового секса. Я не стал пересказывать историю дорогому АВ. Зачем расстраивать молодожена? (2012)