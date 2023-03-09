Силы специального назначения МВД Грузии очистили от демонстрантов площадь перед парламентом в Тбилиси

Силы специального назначения МВД Грузии полностью очистили от демонстрантов площадь перед парламентом на проспекте Руставели в Тбилиси, свидетельствуют кадры местных телеканалов.

Спецназ МВД Грузии начал движение в сторону демонстрантов с площади Свободы и улицы 9 апреля, используя водометы и слезоточивый газ. Участники протестов разбежались по близлежащим улицам. Полиция начала арестовывать людей, но это пока не приобрело массовый характер, передает ТАСС.

Накануне митингующие в Тбилиси попытались прорвать металлические ограждения и подобрались вплотную к воротам здания парламента Грузии. Силовики отогнали участников акции протеста от ворот законодательного органа напором воды.

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