Глава пресс-службы Госдепа Прайс: Законопроект об иноагентах ставит под угрозу отношения Грузии с Западом

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что законопроект об иностранных агентах в Грузии ставит под угрозу отношения Тбилиси со странами Запада.

Прайс заявил, что в Госдепе США якобы глубоко встревожены подготовленными в Грузии законопроектами об иностранных агентах. Руководитель пресс-службы Госдепартамента выступил с утверждением, что прохождение в парламенте Грузии этих законопроектов, якобы вдохновленных Кремлем, несовместимо с желанием европейской интеграции со стороны грузинского народа и его демократического развития, передает ТАСС.

Представитель американского внешнеполитического ведомства предупредил, что стремление принять эти законы, по мнению Вашингтона, навредит отношениям Тбилиси со стратегическими партнерами и поставит под угрозу евроатлантическое будущее Грузии.

Накануне Госдепартамент США пообещал отслеживать ситуацию в Грузии ради соблюдения прав мирных протестующих свободно выражать свою позицию.

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