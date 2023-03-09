 

Глава пресс-службы Госдепа Прайс: Законопроект об иноагентах ставит под угрозу отношения Грузии с Западом

09.03.2023, 1:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что законопроект об иностранных агентах в Грузии ставит под угрозу отношения Тбилиси со странами Запада.

Прайс заявил, что в Госдепе США якобы глубоко встревожены подготовленными в Грузии законопроектами об иностранных агентах. Руководитель пресс-службы Госдепартамента выступил с утверждением, что прохождение в парламенте Грузии этих законопроектов, якобы вдохновленных Кремлем, несовместимо с желанием европейской интеграции со стороны грузинского народа и его демократического развития, передает ТАСС.

Представитель американского внешнеполитического ведомства предупредил, что стремление принять эти законы, по мнению Вашингтона, навредит отношениям Тбилиси со стратегическими партнерами и поставит под угрозу евроатлантическое будущее Грузии.

Накануне Госдепартамент США пообещал отслеживать ситуацию в Грузии ради соблюдения прав мирных протестующих свободно выражать свою позицию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.12.20 / В Ереване возобновили акции протеста. Участники требуют отставки премьера

14.02.22 / CNN – американские власти готовятся отражать хакерские атаки «из России»

07.07.21 / ВСК, которая будет рассматривать дело вагнеровцев, провела первое заседание. На следующее пригласили Порошенко

02.10.20 / Россияне застрявшего в порту Бейрута судна смогли вернуться домой

09.01.22 / “Продам волосы. Майами. Дорого”. Влад Яма показал, как сын с помощью электробритвы изменил его внешность

04.08.20 / СМИ: американец Пол Уилан этапирован в колонию в Мордовии

24.09.21 / Выживший альпинист рассказал о гибели товарищей на Эльбрусе

07.08.20 / Матвейчев: Лукашенко провели как Буратино

18.02.22 / Путин заявил о неспособности США адекватно воспринимать требования РФ по безопасности

25.04.22 / Минпромторг заявил о готовности корректировать список товаров для параллельного импорта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика