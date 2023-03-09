 

Вот даёт Волынкина! – Личное мнение

09.03.2023, 1:17, Разное
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Ещё совсем недавно Наташа Королёва говорила, что сыну 20 лет, и всё возможно, объясняя, почему Архип не взял с собой невесту в Японию.

Послушав это, Волынкина, когда жених вернулся, заявила, что будет свадьба и много детей.


Фото: Соцсети

Ну, как тебе, Наташа Королёва, такой ответ?

«Хочу двоих детей: девочку и мальчика, но иногда думаю о троих. Почему-то в моей семье у всех больше двоих детей», — рассказала о планах Волынкина.

В моей семье — это правильный подход, Волынкина! Это твоя семья, даже если Наташа считает иначе.

Ну, а то, Наташ, что сыну 20 лет, так и хорошо! Сейчас Волынкина сыграет свадьбу, родит, заживут ребята счастливо.

Конечно, можно отослать опять Архипа в какую-нибудь Японию, но свадьба всё равно состоится, потому что Волынкина — это сразу видно! — любит парня.

Молодец, Волынкина!

Источник: Лена Миро


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