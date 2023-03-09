 

Экс-разведчик ВС США Риттер: После распада СССР Штаты пытались «добить» Россию, но Путин не позволил Западу развалить РФ

09.03.2023, 0:24, Новости дня
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После распада СССР Соединенные Штаты пытались «добить» Россию экономически и политически, но президент РФ Владимир Путин не позволил западным политикам привести к власти в Москве олигархов и развалить страну, сообщил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Американский военный разведчик в отставке рассказал в интервью YouTube-каналу The Dive with Jackson Hinkle, что после распада СССР США пытались «добить» новое государство экономически и политически, навязать ему олигархат. Однако, продолжил Риттер, пришел Путин и сказал: «хватит», пообещав поднять Россию на ноги, передает РИА «Новости».

Бывший офицер разведки ВС США выразил уверенность, что Путин очень любит свою родину, гордится победой в Великой Отечественной войне, но также хочет создать новую Россию, в которой будут устранены все недостатки, существовавшие в Советском Союзе. Риттер подчеркнул, что Путина запомнят как одного из величайших правителей России.

Напомним, в декабре 2021 года Путин рассказал, что в 1990-е годы в Европе были убеждены в распаде России. Он также отметил, что видел спроектированные в Европе карты, на которых Россия была разделена на несколько самостоятельных государств.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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