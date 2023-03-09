 

Президент Грузии Зурабишвили призвала власти республики воздержаться от применения силы против митингующих

09.03.2023, 0:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала власти республики воздержаться от применения силы в отношении протестующих против принятия законопроекта об иноагентах.

Находящаяся в Нью-Йорке Зурабишвили в эфире американского телеканала CNN заявила, что полностью поддерживает проходящие в Грузии протесты. Она призвала власти Грузии понять, что у них якобы остался последний шанс встать на сторону людей и продемонстрировать, что они не являются неформальной пророссийской силой, что они «проевропейские». Президент Грузии призвала власти республики воздержаться любого от применения силы, передает ТАСС.

Ранее спецназ применил против митингующих в Тбилиси воду и слезоточивый газ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.10.20 / Боевики “ЛНР” пытают население током и газом, требуя признаний в “шпионаже” на Украину. Прокуратура открыла производство

24.03.21 / Уровень безработицы в Украине превысил 10% – Госстат

18.08.21 / Американцы отправят на МКС грузовой корабль

14.06.21 / Суд в Минске не удовлетворил жалобу Сапеги на задержание

06.11.21 / “Самая горячая”, “Богиня”. Майли Сайрус снялась топлес и взбудоражила фанатов

22.12.21 / Газпром не забронировал мощности «Ямала – Европы» на среду

15.07.20 / В Украине назначены местные выборы, Зеленский внес кандидатуру на пост главы НБУ. Главное за день

29.09.20 / Путин потребовал «не слезать с темы» контроля питания в школах

08.12.20 / Пустые парижские отели стали приютом для бездомных

11.08.22 / Стало известно о новой схеме мошенничества с «пирамидными» покупками

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика