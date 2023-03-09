Президент Грузии Зурабишвили призвала власти республики воздержаться от применения силы против митингующих

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала власти республики воздержаться от применения силы в отношении протестующих против принятия законопроекта об иноагентах.

Находящаяся в Нью-Йорке Зурабишвили в эфире американского телеканала CNN заявила, что полностью поддерживает проходящие в Грузии протесты. Она призвала власти Грузии понять, что у них якобы остался последний шанс встать на сторону людей и продемонстрировать, что они не являются неформальной пророссийской силой, что они «проевропейские». Президент Грузии призвала власти республики воздержаться любого от применения силы, передает ТАСС.

Ранее спецназ применил против митингующих в Тбилиси воду и слезоточивый газ.

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