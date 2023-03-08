 

BFM TV – на улицах Парижа копятся отходы — мусорщики присоединились к всеобщей забастовке

08.03.2023, 23:48, Разное
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Парижские улицы всё больше напоминают свалку: в десяти округах возникли проблемы с вывозом отходов, передаёт BFM TV. К всеобщей забастовке присоединилось 30% столичных мусорщиков, которые намерены не выходить на работу до пятницы.

ЭЛЛА ЖЕЛИДИ, журналистка BFM TV в Парижском регионе: Именно. Посмотрите, здесь, в XVI округе, как примерно везде в Париже, множество мусора, который копится со вчерашнего дня. Со вчерашнего дня в Париже бастует 30 процентов мусорщиков. В некоторых округах удалось избавиться от мусора, однако забастовка сильно повлияла на его вывоз. Со вчерашнего дня в девяти столичных округах не вывезли ни одного мусорного контейнера.

Что касается центров по переработке отходов, разумеется, центр в Исси-ле-Мулино закрыт, так что мусор приходится отвозить в центр Сантуа. Из столицы со вчерашнего дня не вывезли свыше 1750 тонн отходов, и такая ситуация начинает немного удручать парижан, даже несмотря на то, что они понимают вышедших на забастовку мусорщиков. Предлагаю их послушать.

ПАРИЖАНИН: Жаль, это же туристическая столица Европы. Всё же в глазах туристов со всего мира это нехорошо.

ПАРИЖАНКА: Я солидарна с ними (мусорщиками. — ИноТВ). Нужно себя защищать, защищать свои права — и, знаете, если для этого придётся дойти до такого, то мы дойдём до такого.

ЭЛЛА ЖЕЛИДИ: Что касается мусоросжигательных заводов, единственная работающая печь в Иври остановлена, завод в Сент-Уэне находится на техобслуживании, так что мусор перевозят в другие места в Парижском регионе. Наконец, мусорщики намерены бастовать по крайней мере до пятницы.

Дата выхода в эфир 08 марта 2023 года.


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