Спецназ в Тбилиси напором воды отогнал от ворот парламента Грузии участников акции протеста

Правоохранители в Тбилиси напором воды из пожарного шланга отогнали от ворот парламента Грузии участников акции протеста против принятия законопроекта об иностранных агентах, свидетельствуют кадры местных телеканалов.

Митингующие в Тбилиси попытались прорвать металлические ограждения и подобрались вплотную к воротам здания парламента Грузии. Силовики в свою очередь отогнали участников акции протеста от ворот законодательного органа напором воды из пожарного шланга со стороны двора. Спецназ также применял слезоточивый газ. На прилегающей к парламенту улице появился водомет, передает ТАСС.

В среду в Тбилиси, Батуми, Телави и других городах Грузии возобновились акции протеста против принятого во вторник в первом чтении «российского» законопроекта об иноагентах.

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