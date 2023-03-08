 

Сколько зарабатывали за одну картину звезды советского кино?

08.03.2023, 22:54, Разное
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Современные актеры получают баснословные гонорары и имеют право диктовать уровень своего заработка. Играют они, утверждают многие, не так ярко и проникновенно, как советские актеры. А сколько же зарабатывали за одну картину звезды советского кино?

До перестройки в СССР актеры оценивались по трем категориям, которые
определялись комиссией при учреждении
культуры, к которому был прикреплен артист, сообщает телеканал 360. Каждая категория имела свои
тарифные ставки, а высшая категория была условно поделена на две группы,
определявшиеся уровнем значительности актерских работ. Оклады
звезд советского кино варьировались в зависимости от группы и категории. К полученной сумме также приплюсовывались доплаты за стаж и профессионализм, а также премии и награды.

Например, главные
исполнители ролей в фильме “Три плюс два” получили дополнительно по 300
рублей за присвоение картине более высокой категории. Несмотря на то,
что в то время 300-500 рублей казались не очень большой суммой, стоит
учитывать, что средняя зарплата обычного советского человека в 1963 году составляла 80 рублей в
месяц.

Что же до общей суммы заработка: за одну картину исполнитель второстепенной роли мог получить
максимум 1800 рублей, а исполнитель главной роли – максимум 5500 рублей,
что было серьезными деньгами, позволяющими приобрести дорогие вещи,
такие как автомобиль. Например “Москвич-412” обошелся бы звезде советского кино в 4300 рублей.


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