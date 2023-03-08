Матовые помады и не только: главные антитренды макияжа в 2023 году

Тренды на макияж меняются намного реже, чем на одежду. Обычно тенденции в области визажа меняются не слишком часто. Что-то входит в моду, а что-то теряет актуальность. Ежегодно появляются все более новые тренды и вместе с ними антитренды макияжа. Вот несколько антитрендов и советы относительно того, чем их можно заменить.

Кремовый контуринг

Кремовые текстуры косметических средств выглядят на кожных покровах достаточно естественно и позволят создать новые более привлекательные очертания лица. Однако этой весной стоит заменить контуринг на сияющий и яркий бронзер и довольно нежные персиковые румяна. Нужно использовать пушистую кисточку и нанести требуемые продукты легкими движениями. Это позволит сделать макияж более естественным и придать лицу свежесть. Не стоит использовать слишком агрессивный контуринг. Это приведет к тому, что макияж будет выглядеть совершенно неестественно.

Матовая помада

Самый настоящий хит последних нескольких лет уже пора оставить в прошлом. На смену сухим матовым помадам пришли более интересные и легкие сияющие глянцевые текстуры.

Увлажняющие косметические средства сейчас на самом пике популярности. Их довольно легко наносить, и они выглядят восхитительно на протяжении дня. Легкая текстура поможет замаскировать небольшие трещинки.

Сияние

Хайлайтер является одним из самых популярных бьюти-продуктов, который должен быть в косметичке каждой девушки. Однако стоит помнить о том, что слишком сильное сияние уже несколько устарело.

На смену ему пришла абсолютно новая тенденция – “стеклянная” светящаяся кожа. Это подразумевает то, что кожные покровы должны быть гладкие и сияющие, с легким увлажняющим эффектом. Создать такой эффект можно при помощи увлажняющей базы под макияж.

Кроме того, стоит придать легкое сияние коже. Это подчеркивает здоровье кожных покровов. Отличным решением будет нанесение бархатистого тона на лицо, а на скулы – прозрачного бальзама.

Накладные ресницы

Совсем недавно было сложно себе представить знаменитостей без накладных роскошных ресниц. Искусственные волоски помогали сделать глаза более выразительными и яркими.

Однако сейчас в моде естественность. Стоит отдать предпочтение туши, которая поможет немного удлинить и завить реснички. Однако при этом все выглядит максимально естественно.

Зачесанные вверх брови

Зачесанные вверх и идеально уложенные брови всегда смотрелись достаточно странно и совершенно неестественно.

Однако этот тренд пользовался популярностью на протяжении почти что двух лет. Мастера визажа все еще предлагают клиентам сделать ламинирование бровей и поднимать волоски вертикально.

Однако сейчас это самый настоящий антитренд. Стоит укладывать брови по линии роста волос. Так они будут выглядеть более естественно, и образ получится эффектным и стильным.

Не стоит также делать брови слишком густыми. Лучшим вариантом станет естественная форма. Не следует слишком сильно выщипывать волоски и оставлять одни ниточки. Это также выглядит не слишком привлекательно.