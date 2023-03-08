Не носить одновременно золото и серебро: модные правила, которые нужно нарушить в 2023 году, по мнению стилистов

Наверняка в сознании каждой девушки и женщины есть определенные представления о том, какие модные правила нельзя нарушать. В 2023 году следует позабыть о некоторых из них, чтобы пойти наперекор общепринятым стандартам. Согласитесь, хотя бы иногда стоит позволить себе быть не только модной, но и счастливой. Вот несколько правил моды, которые сегодня со спокойной совестью можно нарушить.

Биркенштоки вышли из моды

Действительно, это произошло, но некоторое время назад. Сегодня самое время достать ту самую легендарную пару обуви на пробковой подошве, ведь этим летом эта обувь станет особенно популярной.

Тара Уэст, модный стилист и блогер, подчеркивает: дополнительное преимущество таких сандалий заключается в том, что обувь с таким дизайном можно сочетать практически с любой одеждой. Позвольте вашим ножкам не только выглядеть модно, но и чувствовать себя максимально комфортно. Наденьте капри или укороченные джинсы с зауженными штанинами, чтобы сделать акцент на обуви.

Вы не можете носить спортивные штаны вне дома

Это еще одно устаревшее правило, которое сегодня можно будет с удовольствием нарушить.

Лия Тейлор, знаменитый стилист, говорит, что не стоит полагать, будто спортивные брюки нужно будет сочетать со спортивным верхом и исключительно с кроссовками. Вы можете надеть свой любимый базовый топ, накинуть сверху бомбер, а также дополнить образ солнцезащитными очками. Так вы сможете найти баланс между стилем и комфортом. При этом и аксессуары можете подбирать, не руководствуясь необходимостью сочетания стилей.

Не смешивайте металлы

Всем модницам известно, что в одном образе лучше не смешивать разные металлы. Но никто никогда не объяснял, почему необходимо поступать именно так. Художник по костюмам и стилист по гардеробу Карла Томас отмечает: настал тот самый момент, когда золото и серебро могут оказаться на шее одновременно. Если в вашем арсенале есть украшения, которые вы раньше никогда не сочетали, эта весна – самое время нарушить данное правило.

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Не переборщите с украшениями

Наверняка у вас есть представление о том, что, если использовать слишком много аксессуаров и украшений, можно перегрузить образ. Но кто сказал, что в данном случае внешний вид будет не таким привлекательным, как если бы вы использовали исключительно сдержанные аксессуары?

Не бойтесь создавать повседневные образы с сочетанием джинсов и трикотажного топа, дополняя их самыми смелыми шарфами, очками, ожерельями и поясами.

Придерживайтесь нейтральных оттенков

У каждой модницы в гардеробе наверняка есть маленькое черное платье. Конечно же, образ выглядит непревзойденным, если дополнить такое платье классическими туфлями. Но иногда стоит разнообразить свой внешний вид, отказавшись от нейтральных оттенков и монохромных нарядов.

Возможно, сегодня тот самый идеальный момент, когда вам следует отказаться от скучного образа, заменив его на что-то более кричащее. Не бойтесь сочетать самые разные цвета, текстуры и фасоны, которые на первый взгляд могут показаться не слишком подходящими друг для друга.

Следуйте модным тенденциям

Еще вчера неправильно созданный образ мог подчеркнуть отсутствие вкуса. Но уже сегодня набирает обороты тренд покупки вещей, которые можно было бы носить вечно, не следуя превратностям моды.

Когда вы в следующий раз пойдете в магазин, постарайтесь не обращать внимания на советы стилистов. Вместо этого выберите одежду, которая вам понравится. Тогда вы сможете чувствовать себя более комфортно и свободно, а ваш повседневный стиль уже больше не будет ограничен последними трендами. Похоже, это действительно стоит того, чтобы чувствовать себя максимально гармонично в своей одежде.