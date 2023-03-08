Independent – «нарушает международное право» — ООН осудила миграционный план британского правительства

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев выступило с критикой нового законопроекта властей Великобритании, который лишает мигрантов, попавших в страну через Ла-Манш, возможности запрашивать убежище. По словам агентства, эта мера нарушает закон о правах человека, пишет The Independent.



AP

Новый миграционный план британских властей представляет собой «явное нарушение» международного права. Такое мнение высказало Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), пишет The Independent.

Предлагаемый правительством Риши Сунака законопроект возлагает на главу МВД юридическую обязанность депортировать любого человека, незаконно пересекшего Ла-Манш, в Руанду или другую «безопасную третью страну». При этом беженцы лишаются возможности оспорить это решение, поясняет издание.

УВКБ ООН заявило, что подобная инициатива будет «равносильна запрету на предоставление убежища». В результате многие вынужденные переселенцы, «нуждающиеся в безопасности и защите», не смогут отстаивать своё право.

«Это было бы явным нарушением Конвенции о беженцах и подорвало бы давнюю гуманитарную традицию, которой британский народ по праву гордится. Мы призываем правительство, а также всех депутатов и пэров пересмотреть законопроект и вместо этого принять более гуманные и практичные политические меры», — подчеркнуло агентство.

Данные МВД показывают, что афганцы составляют наибольшее число тех, кто прибывает в Соединённое Королевство через пролив. Следовательно, «подавляющее большинство» из них может рассчитывать на защиту, если страна рассмотрит их запросы, отметило УВКБ ООН.

«Объявление беженцев недостойными на основе способа прибытия искажает эти фундаментальные факты», — добавило агентство. Оно посоветовало правительству рассмотреть собственные «конкретные и действенные предложения», чтобы снизить спрос на пересечение Ла-Манша на небольших лодках.

В своих выступлениях Сунак и министр внутренних дел Суэлла Браверман обвиняли нелегальных мигрантов в том, что они «лезут без очереди» и подрывают «справедливость». Чиновники настаивали, что беженцы должны прибывать только в ограниченном количестве и по маршрутам, выбранным правительством. Но, по мнению УВКБ ООН, программы переселения, предложенные Лондоном, «остаются очень ограниченными».

Агентство признало, что существует возможность передавать лиц, ищущих убежища, в безопасные третьи страны. Но, по его словам, Великобритания «не является частью какого-либо подобного соглашения», а сделка с Руандой не соответствует необходимым международным стандартам.

Предложение Сунака также встретило критику на родине. Теневой министр внутренних дел Иветт Купер обвинила правительство в обострении «глубоко разрушительного хаоса» в Ла-Манше и неспособности бороться с бандами, занимающимися незаконным ввозом людей. «Система предоставления убежища сломана, и они её сломали», — добавила она. — У них до сих пор нет никаких соглашений о возврате… этот законопроект — не решение, а афера, которая рискует усугубить ситуацию».

В разговоре с изданием депутаты-консерваторы также выразили серьёзные сомнения, что правительству удастся принять закон или ввести его в действие до следующих всеобщих выборов. Особенно если в процесс вмешается экс-премьер Тереза Мэй.

В британском кабмине уже признали, что инициатива Сунака и Браверман может нарушать закон о правах человека. Тем не менее, по признанию премьер-министра, он «готов бороться» за неё в потенциальных судебных тяжбах, заключает The Independent.