Глава ВТБ Костин заявил о важности юаня для России
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Китайская валюта юань в скором времени должна стать для РФ равной доллару и евро валютой, в которой будут проводиться расчеты, сообщил глава ВТБ Андрей Костин.
Россия будет проводить расчеты в китайской валюте, в том числе, возможно даже в торговле с другими странами, сообщил Костин французскому изданию Les Echos, передает РБК.
Костин сказал: «Я больше ничего не хочу оплачивать в долларах».
Также в интервью он заявил, что в отношениях РФ и Запада «вскрылся абсцесс», и произошло это именно из-за того, что западные страны не учитывают российские интересы.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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