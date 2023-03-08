 

Глава ВТБ Костин заявил о важности юаня для России

08.03.2023, 21:40, Новости дня
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Китайская валюта юань в скором времени должна стать для РФ равной доллару и евро валютой, в которой будут проводиться расчеты, сообщил глава ВТБ Андрей Костин.

Россия будет проводить расчеты в китайской валюте, в том числе, возможно даже в торговле с другими странами, сообщил Костин французскому изданию Les Echos, передает РБК.

Костин сказал: «Я больше ничего не хочу оплачивать в долларах».

Также в интервью он заявил, что в отношениях РФ и Запада «вскрылся абсцесс», и произошло это именно из-за того, что западные страны не учитывают российские интересы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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