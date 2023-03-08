 

Балицкий заявил, что обсудил с Путиным усиление ПВО в Запорожской области

08.03.2023, 21:40, Новости дня
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Усиление противовоздушной обороны Запорожской области обсуждалось на встрече президента Владимира Путина с врио главы региона Евгением Балицким, об этом сообщил сам врио губернатора.

Балицкий в ходе доклада Путину акцентировал внимание на усилении сил противовоздушной обороны для обеспечения защиты стратегически важных объектов, сообщил врио главы региона, передает ТАСС.

По его словам, в 2023 году в Запорожской области заработали федеральные программы. Он обратился к главе государства с просьбой скорректировать условия льготного кредитования для развития важных проектов, «которые сегодня не являются бюджетными».

Также в ходе встречи обсуждались вопросы развития инфраструктуры, строительства дорог и возведение межрегионального перинатального центра.

Путин большое внимание уделил вопросу образования в Запорожской области, там фиксируется нехватка учителей начальных классов. Может быть рассмотрена возможность направлять в регион педагогов по распределению, для них могут создать особые условия.

Между тем врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что система ПВО Херсонской области будет усилена для минимизации последствий обстрелов со стороны ВСУ.

В регионе установлена глубоко эшелонированная система обороны, в нее входит подразделение ПВО, устраняющее снаряды РСЗО HIMARS и других систем. Ее планируется усиливать.

Напомним, во вторник президент РФ провел встречу с врио губернатора Запорожской области Балицким. Глава государства и врио главы региона обсудили вопросы социально-экономического развития области.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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