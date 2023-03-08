Ленты, кружева, банты и много нежно-розового: как создать образ кокетки и не выглядеть на 13 лет

Эстетика кокетки, такая девчачья, милая и женственная, привлекательна для молодых девушек. Но с этим следует быть аккуратной, ведь есть риск выглядеть так, будто дама страдает инфантильными признаками характера. Это не делает образ нежным. Напротив – вызывающим.

Оказывается, можно очень тонко использовать в образе банты, кружева и ленты, а также нежно-розовый цвет, которые могут создать непревзойденный стиль. Таким образом, эстетика кокетки может стать отсылкой к викторианскому стилю, что окажется настоящим отражением нежности и утонченного вкуса.

Особенности эстетики кокетки

Есть несколько обязательных признаков, которые позволят воссоздать эстетику кокетки, не впадая при этом в стиль тринадцатилетней девочки. Следует использовать цвета и материалы, элегантно сочетая их в образе. Так, основной цветовой гаммой являются кремово-белый и нежно-розовый цвета, которые хорошо сочетаются между собой. Отличными примерами могут стать майки с кружевной отделкой в мягких цветах, футболки, украшенные оборками, и блузы с летящими силуэтами.

Если вам нужен образ для выхода в свет, можно обратить внимание на кофточки с пышными рукавами и розовую юбку. Обязательно используйте кружево и украсьте наряды оборками. Для эстетики кокетки отличным примером являются платья-сорочки. Если воссоздать стиль кокетки хочется, но нет желания тратиться на новую одежду, можно дополнить классическое приталенное белое платье атласной широкой лентой, повязав ее в виде пояса. При этом на талии можно завязать изящный бант.

Чтобы не воссоздать стиль так, будто вам снова 13, используйте одежду с простыми и сдержанными узорами. Идеальными штрихами будут изысканные цветочные мотивы и изящные кружева. Но не следует выбирать вещи с бабочками, множеством блесток и другими традиционно-подростковыми узорами.

Бант для волос

Продумывайте не только предметы гардероба, но и аксессуары. Например, волосы можно украсить розовым массивным бантом, который хорошо будет смотреться в прическе с локонами.

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Вы можете собрать еще и пучок балерины, но избегайте косичек с лентами, вместо этого завяжите волосы в хвост и добавьте маленький атласный бантик.

Украшения

Подбирая бижутерию, обратите внимание на простые дизайны изделий. Например, хорошо будут смотреться тонкие нити жемчуга, которые подчеркнут романтичность и изящество стиля.

Слишком большое количество украшений использовать не следует, избегать нужно еще и массивных предметов, а также многослойности. Основная цель состоит в изяществе и женственности.

Удачный макияж

Когда дело доходит до мейкапа, держитесь подальше от смелых и ярких цветов, особенно оттенков розового. Акцент в макияже должен быть на ресницах, губах и румянах. Женственность и кокетство можно подчеркнуть с помощью тонких стрелок на веках. А вот от толстых слоев теней для век лучше отказаться.

Экспериментируйте

Для создания легкого образа следует выбирать одежду из легких тканей, экспериментируя с цветовым сочетанием и драпировками. При этом важно исключить эффект фарфоровой куклы. Для этого можно обратить внимание на платья простого покроя, легкие болеро и юбки-баллоны.

Что касается обуви, можно выбрать босоножки на каблуке или классические туфли в нюдовом оттенке. Подойдет каблук рюмочкой. Но обувь должна быть не только изящной, но еще и удобной.

Маникюр

Если в вашем образе уже есть розовый цвет, при создании маникюра лучше всего отдать предпочтение оттенкам, которые будут приближены к тону вашей кожи. Хорошо будет смотреться классический французский маникюр с сочетанием белого и розового. Основой может быть еще и персиковый лак. Это позволит подчеркнуть утонченную классику.