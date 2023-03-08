Смесь трав, йогурт и яблочный уксус: как использовать масло нима, чтобы избавиться от перхоти

Большинство заводских шампуней против перхоти содержат химические вещества, которые могут сделать кожу головы сухой, а волосы – грубыми, ломкими и тусклыми. Безопасной и естественной альтернативой является масло нима от перхоти. Это средство известно своими терапевтическими свойствами. Масла нима благотворно влияет на организм и помогает лечить перхоть. Оно восстанавливает и укрепляет волосы, делая их здоровыми. Масло нима без разбавления не рекомендуется наносить на кожу головы, ведь оно может вызвать раздражение.

Масло нима следует хранить в прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей, не подвергая воздействию влажной среды. Не храните масло нима в холодильнике. Не подвергайте нагреванию. Некоторые люди чувствительны к маслу нима. Поэтому, прежде чем наносить его на кожу головы, проведите пачт-тест и только через сутки, если не было отмечено негативной реакции, можете приступать к лечению. Более того, сначала рекомендуется наносить масло, предварительно разбавив его другими ингредиентами, на менее значительное время, чем рекомендовано рецептом.

Чтобы увидеть ощутимые результаты в процессе лечения кожи головы от перхоти, следует регулярно наносить масло нима в сочетании с другими ингредиентами в течение пары недель. Разбавленное масло можно наносить раз в день на пару часов. Оставляя масло на волосах на ночь или нанося его чаще, вы можете вызвать раздражение.

Как получают масло нима

Семена и плоды дерева – сырье для масла нима. Дерево произрастает на Индийском субконтиненте. Масло используется в традиционной индийской медицине для лечения многих заболеваний кожи и волос. Благодаря своим противогрибковым и противовоспалительным свойствам оно действует как естественное лекарство от нескольких заболеваний. Масло нима питает волосы и помогает при лечении зуда и воспаления кожи головы.

Примечательно, что это масло можно использовать в домашних условиях для создания средств для лечения кожи головы. При этом в самодельном средстве не будет вредных химических компонентов.

Как масло нима помогает при лечении перхоти

Масло эффективно против грибков, вызывающих перхоть, включая кандиду и малассезию. Его активным компонентом является нимбидин, который обладает противовоспалительным и антисептическим свойствами. Нимбидин помогает подавить воспаление кожи головы и лечит псориаз, дерматит и другие формы раздражения кожи головы. Многие шампуни против перхоти изготавливаются с использованием масла нима.

Некоторые неофициальные данные свидетельствуют о том, что регулярное применение масла также может помочь поддерживать уровень pH кожи головы. Это и предотвращает появление перхоти.

Масло нима и яблочный уксус

Если вы хотите избавиться от перхоти, вам понадобится 1 столовая ложка масла нима и 2 столовые ложки яблочного уксуса. Для приготовления смеси соедините компоненты, нанесите состав на кожу головы и хорошо помассируйте. Создайте на голове эффект бани. Оставьте в таком состоянии волосы примерно на 20 минут. А затем, используя мягкий шампунь, вымойте голову. Эта процедура может привести к тому, что волосы станут сухими. Используйте увлажняющий кондиционер, чтобы избавиться от неприятных ощущений.

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Шампунь с маслом нима своими руками

Для приготовления вам понадобится ½ чайной ложки масла нима и обычный шампунь. Добавьте масло нима в свой обычный флакон с шампунем. Аккуратно встряхните флакон. Используйте полученную смесь как обычный шампунь. А после смойте теплой водой. Применяйте шампунь один раз в неделю для достижения наилучших результатов.

Масло нима и оливковое масло

Вы можете использовать оливковое масло, чтобы разбавить масло нима и сделать его подходящим, если у вас чувствительная кожа головы. Оливковое масло действует как натуральный кондиционер. Оно увлажняет сухую кожу головы и может помочь в лечении перхоти. Такая смесь масел обладает противогрибковыми свойствами, которые способны помочь избавиться от сухости кожи головы и зуда.

Для приготовления смешайте оливковое масло и масло нима в количестве одной столовой ложки каждого, а затем нанесите смесь на кожу головы и помассируйте в течение 10 минут. Создайте на голове эффект бани. Оставьте состав на коже головы на 20 минут. Вымойте волосы мягким шампунем.

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Смесь трав с маслом нима

Смешайте несколько капель масла нима с одной чайной ложкой брингараджа, одной чайной ложкой шикакаи, одной чайной ложкой порошка пажитника, несколькими листьями базилика. Эти травы помогают в борьбе с грибком. Затем распределите состав по коже головы. Оберните голову полотенцем или наденьте шапочку для душа. Оставьте его на коже головы на 30 минут. Вымойте волосы мягким шампунем.

Масло нима с лимонной цедрой

Лимонная кожура известна своими противогрибковыми свойствами и помогает предотвратить инфекции кожи головы, способствуя лечению перхоти. Вам понадобится несколько капель масла нима, цедра 1 лимона. Смешайте масло нима и лимонную цедру в чистой миске. У вас должен получить однородный раствор. Нанесите эту смесь на волосы и оставьте на 30 минут. Смойте теплой водой.

Масло нима и йогурт

Йогурт содержит полезные бактерии, которые могут помочь в лечении перхоти, и способствуют восстановлению естественного микробаланса кожи. Йогурт охладит кожу головы, что особенно актуально при зуде. Смешайте несколько капель масла нима с половиной стакана йогурта и нанесите полученную пасту на кожу головы и волосы. Оберните голову полотенцем или наденьте шапочку для душа. Оставьте смесь на коже головы на 30 минут. Вымойте с мягким шампунем.