Во время прямой трансляции автомобиль врезался в окно стримера

В Хьюстоне произошла авария, в результате которой автомобиль врезался в окно кафе. Чтобы запечатлеть этот момент, использовались камеры прямой трансляции.

FOX26 сообщает, что снимком инцидента поделились в социальных сетях и TikTok. Инцидент произошел, когда два американских фотографа, Алексис Рейес (американец) и Натан Ривз (американец), записывали подкаст в кафе. Внезапно в окно перед ними врезался черный внедорожник Chevrolet Tahoe. Стримеры не пострадали. Однако многие пользователи социальных сетей спокойно отреагировали на этот инцидент.

Вскоре после аварии Рейес опубликовал два видеоролика на TikTok. Они показали чП и набрали более 20 миллионов просмотров всего за два дня. Пользователей позабавил тот факт, что Рейес и другие фотографы уже собирались заканчивать съемку, когда Ривз сказал: “Здесь слишком тихо”, и произошла авария. Подписчики утверждают, что это была самая драматичная концовка, которую они когда-либо видели.