«Больше коротких юбок»

Как СВО меняет нравы и правила в театральном пространстве.



Спектакль «Сталинград-Волгоград» в МХТ им.Чехова. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

СВО меняет нравы и правила. На театральном поле стали открыто пользоваться обычаями военного времени. Мародерствуют, не стесняясь очумевшей публики.

Значился еще недавно в репертуаре МХТ спектакль «В окопах Сталинграда» по повести Виктора Некрасова. Поставил его бывший художественный руководитель МХТ Сергей Женовач. Сложная сценография Александра Боровского, хорошие актерские работы. Нет, спектакль не отвечал нынешним истерическим требованиям (больше, еще больше патриотизма!), он просто был патриотичным: и проза, и сценический текст рождались из честной любви. Не к специальной военной операции — к Родине.

Но как только сильного режиссера слабый министр сменила на популярного артиста, достойный спектакль Женовача из репертуара вылетел.

Константин Хабенский, наверное, снял бы все работы Женовача: и «Бег» по Булгакову, и «Заговор чувств» по Олеше, да там звезды играют, могут обидеться. В военном же спектакле были заняты молодые артисты. Сняли, декорации утилизировали.

Художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова Константин Хабенский. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

И вдруг подкатила дата: годовщина Сталинградской битвы — 80-летие разгрома фашистов в самом знаменитом сражении Великой Отечественной. Только что же в репертуаре был спектакль-памятник, публику собирал — и нету. А дата есть. Неудобно получается.

И тут свежий (относительно) художественный руководитель МХТ артист Константин Хабенский по-быстрому создает «сценическую композицию», в основе которой… «В окопах Сталинграда».

Лично ставит. С теми же артистами, с новой сценографией — Николая Симонова. Затраты не смущают, а текст актеры давно выучили. Название — «Сталинград-Волгоград». Жанр — экскурсия по современному городу, «молодежному, спортивному», заново обустроенному, но с военным прошлым.

Вышло что-то жалко-иммерсивное, конъюнктурное. И — краденое. Нечто новое в 125-летней истории Московского Художественного, как раз в юбилейный год. Все было в его истории, но такого не было.

Кстати, МХТ недавно анонсировал 14 премьер, посвященных 125-летию, вот уж основатели-то возликовали на небесах — наконец-то, товарные количества, настоящий размах! Кроме заполонивших репертуар произведений при участии артиста Хабенского («Маугли», «Враки», моноспектакль «Не покидай свою планету»), нас ждут открытия неведомой силы.

Но не один художественный руководитель МХТ, как говорили в советскую эпоху, «умеет слышать время». Годовщина Сталинградской битвы вызвала к жизни творческую активность нового типа. Стратегическую. В частности, битве посвятила свою работу актриса Полина Агуреева, которая в бывшем «Гоголь-центре», нынешнем Театре имени Гоголя под руководством Антона Яковлева, вдруг поставила спектакль.

В диапазоне артистке не отказать: первым опытом у «фоменок» была «Тысяча и одна ночь» с Шахерезадой, теперь — «Живые и мертвые. Солдатами не рождаются» по роману Константина Симонова.

Агуреева ездила в Донбасс, не раз говорила о том, как сострадает людям, там живущим. Формулировала позицию. На бумаге, на экране, за кулисами. Сострадание — чувство важнейшее, но не региональное.

Полина Агуреева. Фото: Сергей Савостьянов /ТАСС

Беда в том еще, что Великая Отечественная рифмуется в сознании артистки с тем, что происходит в Украине сегодня.

Спектакль (почти концерт, там еще и Башмет участвует) поставлен на острие момента и на красноречивом месте. В нем сильный текст, профессиональные актеры, живая музыка. Отдельно ходят невероятные слухи: Агуреева, с ее талантом, творческой биографией и душу рвущим пением под гитару, с прошлым ученицы Мастера и настоящим политической активистки, нацелилась на кресло худрука Мастерской Петра Фоменко. Странно? Нет. Публичная поддержка СВО позволяет дерзать.

Но и это еще не все картины, возникающие на руинах былой театральной жизни. Дальний родственник МХТ имени Чехова с бульвара — МХАТ имени Горького — произвел и завершил ремонт. Известно: каждый приличный новый руководитель начинает с ремонта. Так поступил года три назад Бояков, Кехман традицию от души поддержал. Теперь у него в учреждении какой надо ремонт.

ИЗ СВЕЖЕГО РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА НЕЛЬЗЯ ПОТЕРЯТЬ НИ СЛОВА:

«Мы приглашаем вас, дорогие зрители, не просто на спектакли, мы приглашаем в то место, где хорошо и телу, и душе. Здесь так широко и свободно, много воздуха и света. Во время дневных спектаклей солнечные лучи падают на червленое золото, которым украшено фойе, и создают необыкновенные краски. Ждем вас в зале с новыми мягкими креслами и увеличенными проходами между рядами, ждем в стильном арт-буфете… Без лишней скромности: каждый уголок нашего театра удивителен и неповторим».

Да, скромность долой: широко, свободно, неповторимо. Ну, а где, собственно, театр — события, спектакли, творцы? И кто ж это в эти черные дни может радоваться необыкновенным краскам червленого золота, заботиться, чтоб зритель наконец вытянул ноги?

Кехман. Это диагноз.

Министерство культуры недавно объявило о совместном с Минобороны запуске фронтовых агитбригад. Они поедут в регионы, на прифронтовые территории, в госпиталя.

В поддержке раненых по своей инициативе уже участвуют артисты ряда московских театров и студенты творческих вузов. Формируются спецпрограммы особенной патриотической наполненности. По словам министра культуры, чтобы помочь «общему делу».

Только вот установка артистам на местах, как выяснилось, вовсе поперек военной повестки. Врачи, исходя из мнений пациентов, рекомендуют следующее: «Никакой военной поэзии, военных песен, никакой драмы! Больше смеха, юмора и коротких юбок!»

Александр Черный

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