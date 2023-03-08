Британский полковник Кроуфорд объяснил стратегическое значение Крыма для Украины
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Украинская сторона должна ставить своей задачей захват Крымского полуострова и выход к Керченскому проливу, сообщил подполковник армии Британии Стюарт Кроуфорд.
Крым является «стратегическим призом», ключевой позицией, потому как контроль над полуостровом дает контроль над Черным морем, сообщил Кроуфорд в материале для Express, передает РИА «Новости».
Также это дает возможность контролировать вход в Азовское море через Керченский пролив. Именно Крым должен стать конечной целью Киева в конфликте.
Ранее полковник ВСУ Петр Черник заявил, что Киев изучает возможность блокады Крыма с целью его истощения. Для этого нужно разрушить Крымский мост.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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