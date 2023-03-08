Глава правящей пропутинской партии Грузии Кобахизде сравнил происходящее в стране с событиями в Украине

Майдан, сменивший власть на Украине, привел страну к потере Крыма и большей части Донбасса, сообщил председатель правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе, заметив, что грузинские радикалы «добиваются аналогичных результатов».

В результате майдана на украинской территории сейчас идут боевые действия, страна потеряла множество территорий, цитирует Кобахидзе NewsGeorgia.

Он добавил, что грузинские радикалы добиваются аналогичных результатов в Грузии.

Политик, комментируя сравнение событий в стране сейчас с украинскими событиями 2013-2014 годов, указал, что сейчас в Грузии в тюрьме сидит экс-президент Михаил Саакашвили, это «грузинский Янукович».

Ранее МВД Грузии сообщило о задержании 66 человек на акциях протеста оппозиции против называемого «пророссийским» проекта закона об иностранных агентах.

Во второй половине дня среды в Грузии возобновились акции против закона об иноагентах.

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