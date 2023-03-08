Пентагон: Patriot скоро начнут работать в Украине
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Системы противовоздушной обороны Patriot в скором времени заработают на украинской территории, сообщил помощник министра армии США по закупкам и оснащению Дуглас Буш.
Эти системы должны заработать в Украине «очень скоро», сообщил Буш в интервью Defense News, передает РИА «Новости».
Во вторник глава польского минобороны Мариуш Блащак заявлял, что Украина уже получила комплексы Patriot и первые танки Leopard.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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