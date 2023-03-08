Пентагон: Patriot скоро начнут работать в Украине

Системы противовоздушной обороны Patriot в скором времени заработают на украинской территории, сообщил помощник министра армии США по закупкам и оснащению Дуглас Буш.

Эти системы должны заработать в Украине «очень скоро», сообщил Буш в интервью Defense News, передает РИА «Новости».

Во вторник глава польского минобороны Мариуш Блащак заявлял, что Украина уже получила комплексы Patriot и первые танки Leopard.

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