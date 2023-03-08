 

Пентагон: Patriot скоро начнут работать в Украине

08.03.2023, 20:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Системы противовоздушной обороны Patriot в скором времени заработают на украинской территории, сообщил помощник министра армии США по закупкам и оснащению Дуглас Буш.

Эти системы должны заработать в Украине «очень скоро», сообщил Буш в интервью Defense News, передает РИА «Новости».

Во вторник глава польского минобороны Мариуш Блащак заявлял, что Украина уже получила комплексы Patriot и первые танки Leopard.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.01.21 / Украина пообещала продолжать требовать возвращения подаренной Лаврову иконы

23.09.21 / FAZ – не лучше, чем при Трампе, — лидеры Евросоюза «поспешили на выручку» Франции

17.02.22 / Рада приняла законопроект об усовершенствовании медпомощи. Ранее нардепы документ не поддержали

01.07.21 / LG обещает выпустить в июле новую модель телевизора QNED Mini LED

26.06.20 / “Ахмат” и “Сочи” поделили очки в матче чемпионата России

10.06.21 / Вопрос дня: Чем знаменита вилла «Ла Гранж», где встретятся Путин и Байден?

11.01.22 / Определена дата первого заседания нового правительства Казахстана

23.01.22 / “У меня прекрасная улыбка, а еще – лучшая задница”. 127-килограммовая модель Холлидей показала голое тело на фото и видео

12.04.21 / Общество: Чем уникален новый «борт № 1» для президента России

09.09.21 / В Афганистане остаются 159 граждан Украины, которые хотят вернуться домой – Кулеба

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика