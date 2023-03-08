 

Папа Римский: Все феминистки попадут в ад

08.03.2023, 19:33, Разное
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На официальном сайте Ватикана утром 8 марта было опубликовано поздравление Папы Римского Франциска с Международным женским днём.

В своём обращении понтифик призвал мужчин заботиться о своих спутницах, а женщин – не забывать о роли матери, дочери и жены.

– Дорогие женщины, несмотря на все невзгоды, вы должны помнить о своём божественном предназначении. Вы храните семейный очаг и воспитываете детей. Не слушайте феминисток, они все попадут в ад, – завершил своё обращение глава мирового католицизма.

Обращение Папы Римского вызвало негодование в либеральных СМИ. Редактор газеты The New York Times Джозеф Кан предложил признать понтифика экстремистом и запретить ему въезд в США.

– Мы видим, как в своём обращении глава Католической церкви прямо говорит, что женщинам не место в политике, армии или бизнесе. Бенедикт обязан публично отречься от своих слов или уйти в отставку, – написал Кан в своём Twitter.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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