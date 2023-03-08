 

Украина заявила, что попросит МОК продлить отстранение российских спортсменов

08.03.2023, 19:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины пообещал подать запрос в Международный олимпийский комитет о продлении дисквалификации для российских и белорусских олимпийцев. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Обращение было направлено на продление отказа в участии белорусской и российской сборных в международных турнирах, в том числе и в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Пресс-служба НОК сообщила, что Вадим Гутцайт, министр молодежи и спорта Украины, выступил с заявлением по поводу мер, принятых для прекращения участия украинских спортсменов в международных соревнованиях, на которых еще выступают россияне и белорусы.

Ряд международных спортивных организаций не разрешил россиянам участвовать в турнирах по рекомендации МОК. Россиянам по-прежнему разрешено участвовать в некоторых видах спорта, таких как теннис и мотоспорт, но под нейтральным флагом.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01.23 / Рынок меняется: как лучше инвестировать в недвижимость

01.08.22 / Мнение: Что происходит в Ираке

10.02.22 / В Кировском районе Петербурга лопнула труба теплоснабжения

27.01.23 / Элегантно, модно, удобно: трендовые блузки весны 2023, в которых можно пойти в офис

05.07.22 / Украинский кризис заставил швейцарцев рассуждать о своём нейтралитете

07.06.22 / Обозреватель Bloomberg – при помощи российской спецоперации на Украине на Западе пытаются разрешить кризис своей идентичности

25.07.22 / Компания CHERY представила в Китае новый флагманский седан CHERY ARRIZO 8 2022 года

15.10.22 / Актер Сет Грин вспомнил, как в 9 лет Билл Мюррей нанес ему психологическую травму

23.11.21 / В Госдуме рассказали о лишнем триллионе рублей для пенсионеров

03.04.22 / Танька, бди! – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика