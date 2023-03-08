Украина заявила, что попросит МОК продлить отстранение российских спортсменов

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины пообещал подать запрос в Международный олимпийский комитет о продлении дисквалификации для российских и белорусских олимпийцев. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Обращение было направлено на продление отказа в участии белорусской и российской сборных в международных турнирах, в том числе и в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Пресс-служба НОК сообщила, что Вадим Гутцайт, министр молодежи и спорта Украины, выступил с заявлением по поводу мер, принятых для прекращения участия украинских спортсменов в международных соревнованиях, на которых еще выступают россияне и белорусы.

Ряд международных спортивных организаций не разрешил россиянам участвовать в турнирах по рекомендации МОК. Россиянам по-прежнему разрешено участвовать в некоторых видах спорта, таких как теннис и мотоспорт, но под нейтральным флагом.