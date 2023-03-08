Против Tesla начато расследование из-за отваливающихся рулей

Национальная администрация безопасности дорожного движения США начала предварительное расследование в отношении компании Tesla после двух сообщений о том, что рулевые колеса Teslas отваливались во время движения, пишет Reuters.

Под расследование попали 120 тысяч автомобилей Tesla Model Y 2023 года выпуска. Предварительное расследование было начато правительственным агентством для определения “масштабов, частоты и производственных процессов”, связанных с этим дефектом.

В частности, водитель, чье рулевое колесо оторвалось, купил автомобиль за пять дней до случившегося. Когда автомобилист ехал по шоссе в Нью-Джерси, руль внезапно отделился от рулевой колонки. Автомобилист смог остановить свое транспортное средство. При осмотре выяснилось, что стопорный болт крепления рулевой колонки отсутствует, а рулевое колесо удерживалось только одним шлицевым соединением.

Дефект был устранен, но NHTSA начало предварительное расследование, после чего может быть объявлена компания по отзыву автомобилей Tesla.