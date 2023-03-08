«Вы не думаете о людях, вы думаете о деньгах»

В карельском поселке жители собирают подписи против форелевого хозяйства. Оно может лишить людей питьевой воды.

Жители карельского поселка Плотина протестуют против планов республиканских властей разместить на Лоухском озере форелевое хозяйство. Для населения небольшого приполярного поселка это озеро является единственным источником питьевой воды, но на него положила глаз фирма из Петрозаводска «Акварекс БИО», которая планирует выращивать в водоеме товарную форель.

В январе и феврале нынешнего года жители Плотины дважды проводили в поселке собрания, на которых высказывались против размещения на озере форелевых садков. По словам главы Плотинского сельского поселения Ольги Квяткевич, в населенном пункте нет очистных сооружений, и вода из озера поступает прямо в дома, поэтому местное население вполне естественно опасается загрязнения водоема из-за деятельности рыбоводного хозяйства.

Как рассказала Ольга Квяткевич, руководству фирмы предлагали разводить форель в заброшенных карьерах, которые остались на территории Плотинского поселения после закрытия горных разработок. Но затопленные карьеры форелеводов не впечатлили: им приглянулся район Каменных островов, где под рыбоводное хозяйство планируется отдать более шести гектаров акватории озера.

Масла в огонь конфликта подлил глава Карелии Артур Парфенчиков. На одном из совещаний в республиканском правительстве губернатор заявил, что в поселке Плотина осталось всего около ста жителей, а в местной школе учатся семеро детей, и

если не открыть новое предприятие, то на поселке придется ставить крест. «Шоколадную фабрику в Плотине не построишь», — сказал губернатор.

Лоухское озеро. Фото: Елена Иванова

Но эффект получился обратный. «Мы живем. Даже если сто человек и мало учеников, — ответила главе Карелии в соцсетях одна из жительниц Плотины Елена Иванова. — Вы не думаете о людях, вы думаете о деньгах. Вам на мнение людей наплевать. Вы их не слышали и не слышите, что вам говорят».

Республиканские власти попытались закрыть глаза на недовольство местного населения, и в конце февраля комиссия по формированию рыбоводных участков министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии подавляющим большинством голосов одобрила создание такого участка для выращивания форели на Лоухском озере. Единственным членом комиссии, который выступил против, оказался руководитель Карельского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Сергей Коркин.

«Совершенно циничная история», — назвала произошедшее депутат республиканского парламента от партии «Яблоко» Эмилия Слабунова. «Относиться так неуважительно к людям недопустимо! Хочу в очередной раз отметить, что Карелия — не колония!» — подчеркнула Слабунова.

Между тем жители поселка Плотина не собираются сдаваться. Они начали сбор подписей в интернете под петицией с требованием расформировать новый рыбоводный участок.

ИЗ ПЕТИЦИИ

«В случае открытия форелевой фермы уже спустя несколько лет озеро Лоухское перестанет быть источником питьевой воды для местного населения, — говорится в петиции. — В озере обитают особо ценные виды рыб (сиг, кумжа, ряпушка) и краснокнижные животные (европейская жемчужница Margaritifera Margaritifera L., которая непременно погибнет от изменения химического состава воды)».

Авторы петиции настаивают, что научное обоснование проекта готовилось без непосредственного изучения водоема, лишь по литературе 50-х годов, хотя с тех пор озеро претерпело кардинальные изменения антропогенного и техногенного характера. А учтенные в расчетах воздействия на экосистему корма производства Финляндии сейчас находятся под эмбарго, что сводит эти расчеты на нет.

Свои требования жители поселка Плотина подкрепили групповым фото у озера, которое они защищают. Несколько десятков человек встали перед объективом с плакатами «Плотина за чистую воду», «Травить людей ради наживы. Имейте совесть!» и «Руки прочь от Лоухского озера!».

Валерий Поташов

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