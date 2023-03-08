В Белом доме отреагировали на публикацию NYT о проукраинской группе, подорвавшей «Северные потоки»

Данные о подрыве «Северных потоков» некоей проукраинской группировкой не нашли подтверждения у Совета нацбезопасности Белого дома, сообщила глава пресс-службы СНБ Эйдриенн Уотсон.

СНБ не может подтвердить данные о проукраинской группе, якобы подорвавшей эти газопроводы, сообщила Уотсон в Twitter, передает ТАСС.

По ее словам, журналист, написавший материал для New York Times, признал, что утверждения не основаны не на разведданных, приведенных администрацией США.

Между тем немецкий вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, комментируя схожие публикации в германских СМИ о проукраинской группировке, в эфире канала Velt заявил, что сведения о диверсии не предназначены для общественности.

Ранее британская Times сообщила, что диверсантов спонсировал некто, не связанный с главой украинского государства. Источники New York Times также сообщили, что эта группа не связана с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Испанская Confidencial допустила, что эти публикации про «Северные потоки» могут быть лишь отвлечением внимания.

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