В Белом доме отреагировали на публикацию NYT о проукраинской группе, подорвавшей «Северные потоки»
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Данные о подрыве «Северных потоков» некоей проукраинской группировкой не нашли подтверждения у Совета нацбезопасности Белого дома, сообщила глава пресс-службы СНБ Эйдриенн Уотсон.
СНБ не может подтвердить данные о проукраинской группе, якобы подорвавшей эти газопроводы, сообщила Уотсон в Twitter, передает ТАСС.
По ее словам, журналист, написавший материал для New York Times, признал, что утверждения не основаны не на разведданных, приведенных администрацией США.
Между тем немецкий вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, комментируя схожие публикации в германских СМИ о проукраинской группировке, в эфире канала Velt заявил, что сведения о диверсии не предназначены для общественности.
Ранее британская Times сообщила, что диверсантов спонсировал некто, не связанный с главой украинского государства. Источники New York Times также сообщили, что эта группа не связана с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Испанская Confidencial допустила, что эти публикации про «Северные потоки» могут быть лишь отвлечением внимания.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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