 

Польский ФК «Шленск» наказали штрафом за призывы болельщиков не помогать Украине

08.03.2023, 18:49, Новости дня
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Футбольный клуб «Шленск» из польского Вроцлава оштрафовали за баннер болельщиков с надписью «Эта не наша война» на одном из матчей.

Клубу придется выплатить 15 тыс. злотых (3,4 тыс. долларов или 258 тыс. рублей) за происшествие с баннером, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sportowe Fakty.

Напомним, болельщики «Шленска» в ходе игры с командой «Лех» вывесили транспарант с надписью «Это не наша война». Баннер сняли через 10 минут после вмешательства стюардов. В клубе заявили, что мнение фанатов «не является позицией клуба».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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