США вывели из-под санкций несколько дочерних структур Сбербанка
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Министерство финансов Соединенных Штатов вычеркнуло из санкционных списков несколько «дочек» Сбербанка, заявило само американское ведомство.
В общей сложности из-под санкционного режима вывели четыре предприятия Сбербанка, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение американского минфина.
Президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что Западу не удалось санкциями «заставить страдать» народ России.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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