YouTube восстановил монетизацию видеороликов с матами

YouTube снял ограничения, запрещавшие монетизацию видео с ненормативной лексикой. Об этом пишет TechCrunch.

В ноябре 2022 года YouTube ввел правило, которое запрещало монетизировать видео, содержащие нецензурную лексику в течение первых 15 секунд. Это вызвало множество негативных отзывов, и YouTube решил ослабить ограничения несколько месяцев спустя.

Согласно новым правилам, YouTube не будет запрещать рекламные ролики, содержащие нецензурную лексику. Однако некоторые ограничения все же могут действовать. Ролики с “умеренным” количеством ненормативной лексики не будут подвергаться демонетизации. Но рекламные ограничения начнут действовать, если ругательства в первые 7 секунд будут “жесткими” и неоднократно повторяться.

В YouTube заявили, что были вынуждены изменить свои правила в отношении ненормативной лексики после резкой реакции блоггеров, последовавшей за обновлением политики видео-хостинга в ноябре 2022 года. Новые правила вступают в силу 8 марта 2023 года.