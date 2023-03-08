Свидетели Лавров и Конашенков в суд не явились

В Москве на 8,5 лет осудили автора телеграмм-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова.

Тимирязевский суд Москвы приговорил к 8,5 годам в колонии общего режима гражданского активиста и автора телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова за распространение «фейков» о российских военных. Все обвинение строится на лингвистической экспертизе ФСБ и на допросах свидетелей, которые явно испытывали к подсудимому неприязнь. По мнению защиты, доказательств вины Иванова в суде озвучено не было, а ложность распространенной в телеграм-канале информации так и не была доказана.

До задержания 23-летний студент Дмитрий Иванов заканчивал четвертый курс факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ. В свободное от учебы время участвовал в акциях, поддерживал политзаключенных, был автором телеграм-канала «Протестный МГУ», в котором писал о социальном активизме, вел трансляции с митингов и судов.

С первого дня «спецоперации» активист публиковал посты о действиях российских военных в Украине.

16 марта прошлого года неизвестные написали на его входной двери «Не предавай Родину, Дима» и несколько букв Z. Но эти гадости от провокаторов Дмитрия не остановили. Он продолжал писать о происходящем в Украине.

Акция устрашения. Дверь в квартиру Димы Иванова. Фото: соцсети

Дмитрий планировал сдать выпускные экзамены и защитить диплом. Но из-за череды административных арестов этим планам не удалось сбыться.

28 апреля Иванова задержали на выходе из университета и отправили в спецприемник на 10 суток за «организацию митинга», повод — пост с анонсом акции в телеграм-канале «Протестный МГУ».

Спустя десять дней, 8 мая, Иванова арестовали повторно на 25 суток за репост из телеграм-канала «Навальный».

2 июня, когда Иванов должен был наконец выйти на свободу, его прямо из спецприемника увезли в Следственный комитет. Активиста обвинили в публичном распространении заведомо ложной информации о российских вооруженных силах по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). На другой день Пресненский суд Москвы назначил студенту меру пресечения в виде заключения под стражу.

Основанием для уголовного преследования стали публикации активиста в Telegram-канале «Протестный МГУ».

ЦИТАТА

ИЗ МАТЕРИАЛОВ ДЕЛА:

«Своими преступными действиями Иванов Д.А. ввел в заблуждение неограниченный круг лиц относительно правомерности действий ВС РФ при проведении специальной военной операции <…> подорвал авторитет и дискредитировал ВС РФ у общества, вызвав у граждан, ознакомившись с вышеуказанным утверждением, чувство тревоги, страха, беспокойства и незащищенности со стороны государства».

Большая часть публикаций, которые вменяются Иванову, — это репосты чужих высказываний:

политика Алексея Навального,

президента Украины Владимира Зеленского,

журналиста «Би-би-си» Ильи Барабанова,

блогера Максима Каца*,

авторов новостного паблика «Лентач».

Под конвоем в зал суда. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Следствие длилось два месяца, в качестве доказательств вины Иванова к делу приобщена психолого-лингвистическая экспертиза ФСБ, сравнившая высказывания активиста с брифингами официального представителя Генштаба РФ Игоря Конашенкова и пришедшая к выводу, что информация Telegram-канала «Протестный МГУ» противоречит информации Минобороны.

Помимо прочего, в деле есть показания свидетелей, которые никогда активиста не видели, лично с ним не знакомы, но «Протестный МГУ» читали и осуждают опубликованную там информацию.

Свидетели и эксперты

3 августа дело Иванова поступило в Тимирязевский суд Москвы. В ходе предварительных слушаний защита ходатайствовала о прекращении производства по делу, для того чтобы подать жалобу в Конституционный суд РФ. По мнению адвоката Марии Эйсмонт, уголовная статья 207.3 антиконституционна и должна быть отменена. Но судья Дарья Пугачева решила, что разберется с делом без участия КС.

Перед началом разбирательства стало известно, что в конце июля Дмитрия в СИЗО навестил сотрудник ФСБ и якобы предложил ему «раскрыть какую-нибудь преступную сеть, чтобы получить срок поменьше».

Он также задавал вопросы о том, где активист был последние восемь лет и почему не поехал в Донбасс «протестовать против фашистов». Об этом активист написал в своем письме, текст которого опубликовал Telegram-канал «Тюремный МГУ».

Из телеграм-канала «Тюремный МГУ»

«Диалог у нас с ним как-то не задался, но я надеялся на продолжение: осталось, как говорит Дмитрий Киселев, чувство недосказанности», — добавил Иванов. Это давление со стороны спецслужб не напугало активиста. Он так и не признал вину по вменяемой «фейковой» статье.

В ходе судебного разбирательства адвокат Мария Эйсмонт попросила психолога Веронику Константинову и лингвиста Игоря Жаркова подготовить независимую экспертизу постов активиста. Они пришли к выводу, что на момент публикации информация из постов Иванова не была для него «заведомо ложной». Прокурор Юлия Правосуд парировала, что эксперты лишь «пытаются опорочить действия следствия».

Помимо экспертов, в суде в защиту Иванова выступил епископ Апостольской православной церкви Григорий Михнов-Вайтенко, который с начала СВО помогает украинским беженцам в Петербурге. Священник уверен, что подсудимый не врал о боях в Мариуполе, а просто перепечатывал информацию из других источников.

«Я не сомневаюсь, что подавляющее большинство людей, которые были шокированы началом активных боевых действий, не имели цели создавать фейки и опорочить общественность. Я понимаю, что конкретно Иванов не придумывал информацию, которую размещал у себя в телеграм-канале. Он либо брал ее из других источников, либо писал публицистические заметки по их мотивам. Это, по моему мнению, не является «дискредитацией», — сказал епископ в суде.

Священник Григорий пересказывал свои разговоры с вывезенными в Петербург мариупольцами. Он говорил о разрушенных зданиях, о людях, которые пропали без вести, о погибших…

С адвокатом Марией Эйсмонт. Фото: «Протестный МГУ»

В суде также выступил математик и доцент МГУ Михаил Лобанов, которому Иванов помогал в избирательной кампании в Госдуму. Он рассказал, как подсудимый участвовал в жизни университета. По словам Лобанова, у одной из свидетельниц стороны обвинения, бывшего доцента МГУ Людмилы Григорьевой, есть основания оговаривать обвиняемого, потому что активист освещал на своем канале ее увольнение с должности замдекана за травлю нелояльных студентов.

Ранее Григорьева заявляла на допросе в суде, что «Иванов состоит в политической секте, а именно — в инициативной группе МГУ, которая с 2006 года постоянно ведет антироссийскую пропаганду в стенах МГУ».

В марте прошлого года в интернет попала аудиозапись, где Григорьева называла активистов МГУ «западными либерастами». «Это западные либерасты. Понимаете? Которых подкармливает Запад. Им там дают какие-то крохи, объедки какие-то. И вот они за эти объедки хрюкают здесь, ползают и гадят постоянно», — злорадствовала замдекана факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ.

Фото: «Тюремный МГУ»

Помимо Григорьевой, свидетелями со стороны обвинения выступили бывшие и действующие аспиранты МГУ, которые знакомы с Ивановым не были, толком не читали его телеграм-канал, но осуждают его позицию. Все они на допросах называли себя патриотами, а формулировки их показаний против Иванова совпадают почти дословно. Каждый характеризовал активиста с отрицательной стороны.

Конвой, повестки и полный игнор

После очередного заседания, 19 января, Иванова, по его словам, избил конвоир. Позднее группа поддержки активиста выяснила имя сотрудника полиции (оно известно редакции). Ему не понравилось, что подсудимый не сразу вышел из «аквариума», а задержался, чтобы узнать у адвоката дату следующего заседания и когда она его навестит в СИЗО. Не дав подсудимому поговорить с защитником, конвоир выволок его в конвойное помещение. На следующий день Иванов рассказал Эйсмонт, что

конвоир спустил его по лестнице, выключил видеорегистратор, бил по голове и ребрам ногами и дубинкой, пытался опустить Иванова головой в унитаз и угрожал, что введет ему «палку в анальное отверстие»,

а второй конвоир «наблюдал» за этим и «бездействовал». В медчасти изолятора у активиста зафиксировали гематомы.

Защита жаловалась на действия конвоя во многие инстанции, и сейчас Следственный комитет проводит проверку. После огласки этого инцидента в СМИ на последующие заседания Иванова стали сопровождать подчеркнуто вежливые сотрудники, а судья Пугачева интересовалась, есть ли у него претензии к конвою.

По случайности или по какому другому совпадению все эти меры ввели, когда адвокат Эйсмонт убедила суд вызвать в качестве свидетелей официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, министра иностранных дел Сергея Лаврова и представителя РФ в ООН Василия Небензю. «Иванову вменяется тяжкое преступление на основе сопоставления его текстов с заявлениями Небензи, Лаврова и Конашенкова. А значит, эти люди, по сути, являются свидетелями обвинения, следовательно, мы имеем право допросить их в суде», — аргументировала адвокат.

Удивительно, но судья удовлетворила просьбу защиты. Хотя вероятность того, что приглашенные свидетели придут, была чертовски мала. В итоге повестки дошли до адресатов, но свидетели проигнорировали вызов.

«Обвинение противоречит действительности»

Во время допроса Иванов остался на своих позициях — он не признал вину. Единственное — оговорился, что «спецоперация» стала главной темой телеграм-канала. «С началом боевых действий я испытал сильные эмоции, шок, фрустрацию, апатию, страх, непонимание того, что будет происходить дальше, чувство вины, ответственности», — сказал Иванов.

Отвечая на вопросы прокурора Правосуд, он рассказал, как проверял источники информации на достоверность и каким СМИ доверяет. Затем Правосуд зачитала пост «Протестного МГУ», в котором Иванов допускал, что за высказывания о действиях российской армии, которые противоречат официальной версии Минобороны, его ждет уголовное дело.

— Почему вы, зная об уголовной ответственности, все равно писали в свой телеграм-канал? — уточнила прокурор.

Фото: «Тюремный МГУ»

Иванов сказал, что ответил на этот вопрос в своем телеграм-канале сразу после принятия закона о военных «фейках» в посте от 4 марта, который начинается так:

«Введение военной цензуры — мера исключительно вредная для всех сторон (…). И тем не менее ее ввели». «Свобода — это возможность сказать, что дважды два — четыре. Если дозволено это, все остальное отсюда следует» — это цитата из Джорджа Оруэлла», — пояснил Иванов.

В ходе прений сторон адвокат Эйсмонт настаивала, что доказательств вины ее подзащитного в суде озвучено не было: доказательством виновности было бы, если бы ложность распространенной в телеграм-канале информации была доказана. А одного факта публичного распространения недостаточно для привлечения к ответственности. Эйсмонт подчеркнула, что свидетелей, которые публиковали официальную информацию, не допросили, нет также свидетельств патологоанатомов, которые установили причины смерти мирных жителей в Украине. Проверка на достоверность информации, публиковавшейся в телеграм-канале Иванова, не проводилась.

«Ни один из нас не был на месте, о котором идет речь. Дима судил о происходящем, исходя из доступных источников», — подчеркнула адвокат. По ее словам, у Иванова были основания не доверять позиции Минобороны, которое не исправляло недостоверную информацию, не уточняло противоречивые сведения и не публиковало опровержения.

В своем последнем слове Иванов отметил, что следствие в попытках обвинить его в распространении «фейков» «сконструировало один большой фейк» и в принципе «все обвинительное заключение — от первого до последнего слова — противоречит действительности».

«(…) десятки млн россиян столкнулись с гнетущим чувством вины. Это нормальная реакция на чудовищно ненормальную ситуацию, в которой мы оказались. Если вы чувствуете вину, это значит, что у вас есть совесть <…> Однако важно помнить, что чувство вины, которое мы не можем не испытывать, иррационально само по себе — ведь на самом деле нашей вины в происходящем нет».

«Наша беда — неумение проявлять инициативу и находить единомышленников. Мы привыкли следовать за лидерами и ждать указаний. Не ждите, действуйте! Становитесь волонтерами, помогайте беженцам, поддерживайте политзаключенных. (…) Не проходите мимо, когда кому-то нужна ваша помощь», — попросил Иванов.

На прениях прокурор Правосуд просила приговорить активиста к девяти годам колонии общего режима. Для самого Иванова и его адвоката запрашиваемый срок не оказался сюрпризом. «Мы не питали каких-либо иллюзий», — говорила Эйсмонт журналистам. Они ожидали реальный срок. Судья Пугачева требование прокуратуры исполнила и назначила Иванову 8,5 годам заключения.

Андрей Карев

* Внесен Минюстом РФ в реестр «иностранных агентов».

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