Мнение: Кадыров и жеребец

Праздничный день 8 марта принес скверную весть от главы Чечни. Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале о судьбе жеребца Зазу, который стал «…первой жертвой санкций».

Дословно:

«…Чистокровный скакун взял на себя этот первый гнусный удар со стороны демократического Запада. Подумать только, внести в санкционный список лошадь…

Сегодня выясняется, что Зазу своровали неизвестные лица. Как такое стало возможным? Он что, содержался на какой-то захолустной ферме, чтобы его вот так легко смогли забрать? Где охрана? Где доблестная полиция с демократически эффективными и продвинутыми методами сыска? У нас в республике машину можно открытой на ночь оставить, а тут санкционную лошадь из загона кто-то уводит, а блюстители порядка узнают про это только через несколько дней.

И кстати, попрошу не принижать ценность моего скакуна. СМИ, со слов властей, объявили его стоимость в $18000. Наверняка это искусственное занижение связано с какими-то финансовыми махинациями ответственных за его содержание и уход, только вот чистокровный Зазу стоит не менее $10 млн. Теперь, узнав его настоящую цену, кто-то хорошо нагреет руки.

В общем, не верю я в случайности. Конокрады какие-то уникальные: глупы, чтобы красть санкционную лошадь, и хитры, чтобы их не нашла полиция. Не верю.

Обидно, что страдает красивое и благородное животное. Переживаю, что Зазу может попасть в плохие руки».



Отсюда

Какая печальная история. Рамзан Ахматович, возможно всю жизнь, с детства копил деньги, что бы приобрести жеребца. А с ним так гнусно поступили. Мало того, что жеребец попал под санкции, так ему еще и не обеспечили должного ухода и охраны….

Фотографии отсюда, отсюда и отсюда

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