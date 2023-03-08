 

Мнение: Кадыров и жеребец

08.03.2023, 17:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Праздничный день 8 марта принес скверную весть от главы Чечни. Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале о судьбе жеребца Зазу, который стал «…первой жертвой санкций».

Дословно:

«…Чистокровный скакун взял на себя этот первый гнусный удар со стороны демократического Запада. Подумать только, внести в санкционный список лошадь…

Сегодня выясняется, что Зазу своровали неизвестные лица. Как такое стало возможным? Он что, содержался на какой-то захолустной ферме, чтобы его вот так легко смогли забрать? Где охрана? Где доблестная полиция с демократически эффективными и продвинутыми методами сыска? У нас в республике машину можно открытой на ночь оставить, а тут санкционную лошадь из загона кто-то уводит, а блюстители порядка узнают про это только через несколько дней.

И кстати, попрошу не принижать ценность моего скакуна. СМИ, со слов властей, объявили его стоимость в $18000. Наверняка это искусственное занижение связано с какими-то финансовыми махинациями ответственных за его содержание и уход, только вот чистокровный Зазу стоит не менее $10 млн. Теперь, узнав его настоящую цену, кто-то хорошо нагреет руки.

В общем, не верю я в случайности. Конокрады какие-то уникальные: глупы, чтобы красть санкционную лошадь, и хитры, чтобы их не нашла полиция. Не верю.

Обидно, что страдает красивое и благородное животное. Переживаю, что Зазу может попасть в плохие руки».


Отсюда

Какая печальная история. Рамзан Ахматович, возможно всю жизнь, с детства копил деньги, что бы приобрести жеребца. А с ним так гнусно поступили. Мало того, что жеребец попал под санкции, так ему еще и не обеспечили  должного ухода и охраны….

Фотографии отсюда, отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.10.22 / YouTube ограничит бесплатным пользователям качество видео до 720p для защиты климата

21.01.23 / Сумма космическая: за сколько опальная Пугачева готова продать душу

26.08.22 / Мнение: Игры и санкции. Меньше покупать – больше пиратить

10.03.22 / Разработчики стандарта USB запретили использовать их порты на территории России

02.07.21 / Стильные идеи для тех, кто решил сделать челку: 10 модных стрижек средней длины

11.05.21 / Трагедия в Казани: реакция Максима Галкина, Кристины Орбакайте, Тины Канделаки, Максима Виторгана и других звезд

29.11.21 / Прокуратура запросила экс-схиигумену Сергию 4 года колонии общего режима

28.02.21 / Купленные у цыган биткоины оказались фальшивыми

23.06.22 / Чиновница, призвавшая «найти и покарать предателей, втянувших Россию в Болонскую систему», оказалась участницей её внедрения в 2003 году

17.02.23 / В водах Антарктического полуострова ученые нашли гигантскую фантомную медузу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика